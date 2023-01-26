【愛傳媒滾動力頻道專欄】芭蕾，不需像天鵝湖裡的舞者要32圈揮鞭轉，只要紮起頭髮、換上舞衣、穿上舞鞋，就能用滿滿的儀式感，走進芭蕾的世界。

舞蹈工作者，同時也熱衷教學的郭秋妙老師，對芭蕾一見鍾情，這樣的熱愛不曾因為時間空間消磨，秋妙老師數十年的舞蹈生涯，仍未完待續。

曾短暫離開舞蹈工作者與教師的身分，真正認識了「朝九晚五」、「擠沙丁魚」的上班族生活，同時仍堅持舞蹈的訓練。

回歸舞蹈，也開啟了芭蕾的樂齡教學、原住民長者舞蹈教學，在熱愛的舞蹈上，既是付出、也是獲得；與學生的來回激盪，秋妙老師領著學生，突破身體與自我想像的設限。

閒暇時刻回到自己、與自己相處，就是最好的放鬆。

「每個女孩心目中都有一個伶娜」，你是不是也曾有個舞蹈夢？

秋妙老師告訴我們，熱愛，就是最好的答案。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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