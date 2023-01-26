【愛傳媒張若彤專欄】也重看了一次《海角七號》，上次看還沒開始研究二二八，這次再看，發現整部戲的第一句旁白就脫離史實了。

依劇中設定，日本老師是在1945年12月25日「引揚」，受遣返回日，留下他的學生女友獨自在岸邊空等。

實際上，戰後在台日本人遣返作業，就算是第一期，也是要到1946年的3月2日才開始，而且以日軍為優先。

劇中設定的1945年12月底，這個時間點，陳儀政府才剛剛在11月做完調查，得出日本人約有半數希望繼續留台的結論。遣返的命運，大致上是到了1946年的2月份遣返的機構設立才真正確定。

受遣返的日本人被要求攜帶八天的糧食，他們預期可能面臨四天的集中營生活及四天的航程（船期不確定，人等船但船不等人，部分還會有檢疫的問題）。軍人以部隊為單位、一般民眾則以戶為單位集中。

這也就是說，沒有結婚的日本老師和他的學生女友，根本不可能約著一起上船（實際女方台灣人根本上不了船）、甚至連前階段都集中不到一起，自然不會出現在岸邊苦等的狀況。

有什麼差嗎？其實沒什麼差，真要說差別，應該就是劇中設定遣返是在冬天，但實際上應該是發生在夏天。

作者為《究竟二二八》作者

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