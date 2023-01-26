美國企業一系列財報黯淡，再度令市場憂心聯邦準備理事會（Fed）緊縮政策造成的經濟衝擊，美股主要指數今天大多收低。

道瓊工業指數上漲9.88+點或0.03%，收33743.84點。

標準普爾500指數下跌0.73點或0.02%，收4016.22點。

那斯達克指數下挫20.91點或0.18%，收11313.36點。

費城半導體指數上揚5.25點或0.18%，收2918.99點。（譯者：陳正健）1120126

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