農曆春節迎財神，不少人也會藉由這股喜氣買刮刮樂試手氣，連日來也都傳出好消息，但有一名網友就表示，自己花了1萬3去買1000元的刮刮樂，沒想到最後全是一場空，讓他氣得大喊再也不信台彩和中獎新聞了。

網友在PTT八卦版PO文「幹，13000買1000刮刮樂全賠光」，開頭就破口大罵三字經，他表示，自己掏了1萬3000元，去買1000元的刮刮了，中了就買新的來刮，沒中就掏錢買，一玩就在店裡待了4個鐘頭。

原PO說，自己刮了少說有50幾張，最終結果就是1萬3全賠光，當中最大的獎也不過2000元，到頭來還是一場空，氣得大罵自己再也不信台彩的中獎新聞了。

鄉民看到後，有人揶揄，也有人安慰：「這樣還是有中啊，不算全賠吧」、「同感，明年要減少一半支出在刮刮樂上了」、「這種玩法再多錢也是要賠光」、「彩券行今年直接整本賣的我就知道不能買了」、「上面說算有賺的，大家就是這樣被凹到變成0的」、「建議應景買個2000就好」、「自己賭性堅強不要怪台彩」、「從你信台彩的那一刻就注定要輸了」、「1萬3、50幾張可以刮4小時我還覺得比較厲害...」、「娘子，出來跟牛魔王看韭菜」，更有鄉民直言，買越多越接近期望值，然後期望值本來就是負的，你這結果再正常不過了。