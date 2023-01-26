四川三連震！瀘定5.6極淺地震成都震感強烈 當局派員前往救災

四川甘孜州瀘定縣今天（26日）凌晨三連震，其中一起芮氏規模5.6地震，震源深度11公里，屬極淺層地震，當局已經派員前往當地救災。

根據大陸央視報導，地震發生在凌晨3時49分，位於震央的瀘定縣磨西鎮震感強烈，距離震央223公里的成都也有強烈震感。地震發生後，海螺溝景區和甘孜州都派人前往磨西鎮開展排查工作。

另據中國地震台網，地震發生後的3時50分及4時30分發生兩次分別4.5和3.2的餘震。

甘孜在去年9月5日曾發生6.8強震，造成46人罹難。