司法院大法官組成的憲法法庭被認為是「第四審」法院，負責「解釋憲法」、「統一解釋法律及命令」、審理「政黨違憲解散案」及「總統、副總統彈劾案」，堪稱全國「最大的法官」。15位現任大法官中，前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿，其餘11位則為總統蔡英文提名任命。總統府預定3月間展開4位大法官提名作業，未來經立法院同意後，全體大法官都是蔡英文提名出任，形同蔡政府在司法院和憲法法庭全面執政。

根據大法官提名作業慣例，總統通常會在春節後，委請副總統組成「司法院大法官提名審薦小組」，召集人由副總統擔任，副召集人則是歷任司法院長，再找退休大法官、社會賢達出任審薦小組成員，接受各界提名，除了NGO等民間社團可以推薦大法官人選，符合資格人士也可自我推薦。

由於蔡英文總統和賴清德副總統兩人關係「微妙」，加上司法院大法官提名審薦小組召集人的權限不小，有機會左右大法官提名人選，進而影響未來釋憲走向，突顯審薦小組召集人的重要性。儘管蔡英文在第一任總統任期時，都是委請時任副總統陳建仁擔任審薦小組召集人，但這次是否會循慣例找賴清德擔任審薦小組的召集人，外界很關注。

黃虹霞（右一）等4位大法官今年任期屆滿，未來15位大法官都將是蔡英文總統所提名任命。（圖／報系資料照）

另外，今年9月卸任的大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，分別來自律師界、法務部、學界及最高法院，按照慣例，蔡英文須依上述4位大法官出身領域，提名適當人選，一般認為有志擔任大法官的法界人士將會設法透過政黨有力人士、擔任NGO社團負責人，或尋找與執政黨關係密切的民間社團推薦，爭取在審薦小組作業時脫穎而出。

資深法界人士指出，由於憲法增修條文對於大法官任期、以及能否再任的定義曖昧不明，使得前總統馬英九和現任總統蔡英文在提名大法官時各自解讀，結果是馬英九在總統任內，破壞憲法增修條文原先設計總統每4年提名、同意半數大法官的機制，因此產生馬英九在第一任總統任期內，就可提名超過2/3大法官的結果。

蔡英文則是在第一任總統上任之初，原本提名時任公務員懲戒委員會委員長謝文定、司法院秘書長林錦芳擔任司法院正、副院長，傳言遭獨派反對後，改提名台大法律學院前院長許宗力、最高法院法官蔡烱燉擔任司法院正、副院長，雖然後來兩人提名案在立法院順利過關，但因許曾任大法官，使得他的司法院長和大法官資格備受司法界質疑。

國民黨立院黨團認為蔡英文總統提名呂太郎等4位大法官有特定政治傾向，在議場外手持標語，拒絕背書投票。（圖／報系資料照）

此外，由於蔡英文和許宗力創造了大法官得以再任的模式，不少法界人士擔心造成不良示範，恐讓有志再任大法官者審理憲法訴訟案時投鼠忌器，避免得罪特定政黨或有力人士，以爭取再任機會。特別是大法官還負責審理「政黨違憲解散案」、及「總統、副總統彈劾案」等高度政治敏感性案件，動見觀瞻，因此也讓大法官的獨立審判空間產生不少想像空間。

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