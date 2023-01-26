1.水瓶座：喜歡是難以承認的事實

水瓶座他們喜歡在嬉皮笑臉的時候思考問題，他們還喜歡用言語的搭配來掩飾自己內心的真性情。我們往往看到水瓶座在一般不熟的人面前裝扮的絕對的莊嚴，但是一在朋友面前他們就會馬上一反常態，給你比陽光還要燦爛的笑臉。另外在戀愛的時候水瓶座同樣也是這樣，明明喜歡人家，卻還要表現的滿不在乎。

2.牡羊座：牡羊的心思你別猜

牡羊座是個反覆無常的人，他是個很會做表面功夫的人，但這只限於在不太熟識的人面前，他們能表現的相當平靜，絲毫不起波瀾，在熟人特別是親近的人常常會表現的非常討人喜歡，但心情不好時立馬會翻臉不給別人一點好臉色，並不是說牡羊脾氣不好，牡羊座是發不起來脾氣的，通常發脾氣他們心中都會出現一種強烈的自責感，只是嘴硬不好意思道歉而已。

3.雙子座：我不說並不代表我不想

雙子座陰晴不定，往往一會開心的亂蹦亂跳，一會就馬上傷心地垂頭頓足。喜歡一個人會表現的忽冷忽熱的，但內心還是比較單一的，只是有些事情想的過於復雜，而導致自己總是用過多的精力去理解一件無傷大雅的事情，有時候太過深入而使得性情馬上發生變化，這種投入的心態總是讓他們有時閉口不言，其實心里相當的活躍，所以表面的沉默只是掩飾活躍的一個定心丸，口頭不說不代表心頭不想。