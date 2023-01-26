1.射手座

射手是火象星座，他們可都是行動派，今天特別喜歡你，就想和你在一起，那他們立刻就在去找你的路上了。

生命這麼短暫，射手怎麼可能會扭扭捏捏的浪費時間。如果他真的喜歡你，那他時時刻刻都想聯繫你，當然大大咧咧的射手真正喜歡上一個人的時候也是會很害羞的，但這並不代表射手會因為害羞而不主動聯繫你哦。

如果射手不再聯繫你了，說明他轉移注意力了，如果射手開始不耐煩了，你說不定他們已經有其他對象了哦。

射手的感情總是來的快去的也快，要說他們渣其實也不是，他們自己也不知道他們想要什麼，他們在不停的追尋著。碰到了喜歡的愛的，他們會主動聯繫，不聯繫那差不多就是失去興趣了吧。

2.水瓶座

水瓶座，很多人都理解不了，都不知道水瓶的腦袋裡到底裝得什麼。水瓶的腦迴路似乎和其他人都不大一樣，當然之前說過了水瓶是誤入凡間的仙子，他們的想法自然也是我等凡人所不能理解的。

水瓶的興趣很廣泛，從四維空間，到二次元動漫。從天文科學到牛鬼蛇神，都可能是水瓶的興趣所在。他們可能今天會喜歡這個，明天就不感興趣了。

水瓶不像射手座是因為在追尋，在尋找他心中所要的，水瓶是真的像風一樣，飄忽不定，對可以這麼說，他們是一個極不穩定的星座。

說不定什麼時候他們就想要自己一個人躲起來。如果有一天你發現水瓶對你沒有以前熱情變得冷淡了，也不會主動聯繫你，那他應該就是真的對你不上心了。

3.巨蟹座

巨蟹座你們總是說，怎麼沒有我們巨蟹，我們不服。好的，這不就有了嗎？你們巨蟹座呢，看起來簡單，實際上也可以算的上是八面玲瓏了。

巨蟹和天蠍、雙魚、並稱海鮮三人組，天蠍能不能下水？額，我也不清楚，這不重要。重要的是，水象星座都極其敏感，很擅長偽裝。

巨蟹總是容易把真實的自己偽裝在自己的殼裡。這算是一種自我保護，但是當巨蟹真正愛上一個人的時候，會完全卸下偽裝把真實的自己交給對方，巨蟹接受不了若即若離，忽冷忽熱。

如果一段感情的開始他們不主動，說明還在試探，還在自我保護。如果他們從對你噓寒問暖，形影不離，變成了忽冷忽熱，那一定是出問題了。

但是巨蟹有一點好，他們的感情是可以培養的，或許可以日久生情，讓他們對你產生依賴，從此改變心意，不過這也是需要時間的。

4.天蠍座

天蠍我們說過很多次天蠍十分的重感情，所以每次有這種排行榜，天蠍總能排的上號。他們愛的深，愛的純，愛的真。喜歡你就要佔有你，你是他的，他一個人的。

他們喜歡形影不離的愛情模式，這能給他安全感，天蠍不會想要放過和伴侶一起的任何甜蜜。如此黏人的天蠍為什麼會不聯繫你呢？如果只是短暫的因為吵架生氣，那當然不太能代表什麼。

如果不聯繫你成為了他和你之間的一種長期的生活狀態，那他一定是對你死心了，只有真的不喜歡，不愛了，天蠍才會不主動聯繫你。

只要有愛，天蠍都想要和你時時刻刻保持聯繫，天蠍會告訴你今天去了新開的奶茶店，會告訴你早餐的油條美不美味，會想要知道你今天幾點起了床，幾點出的門。這可怕的佔有欲呀，愛你怎麼會不聯繫你呢？