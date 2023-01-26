過年放長假，不少民眾會出門逛逛，部落客「日本人的歐吉桑」分享，過年期間到台中新開的購物中心逛逛，卻發現人潮多到湧出來，壯觀場面讓他開玩笑說，如果有日本朋友好奇台灣過年是怎樣，看這張照片就可以知道台灣過年多熱鬧，而且台灣人真的好喜歡逛百貨公司，引起網友討論。

「日本人的歐吉桑」昨在臉書上分享，台灣人真的很喜歡逛百貨公司，台中最近剛開幕的購物中心lala port在過年期間擠滿了人，如果有日本的朋友好奇台灣過年是怎麼樣，看這張照片就能秒懂「台灣過年有多麼的熱鬧！」

根據「日本人的歐吉桑」PO出來的照片，購物中心入口處擠滿了大批民眾，人與人之間幾乎看不到縫隙，畫面相當驚人。

而照片吸引上千人朝聖，不少網友驚呆，「這人潮怎麼逛啊？我還是過一段時間再來」、「這人潮好恐怖」、「台灣人把購物中心當神社在逛？」、「有沒有那麼愛逛百貨商場？」、「有機會可以去各大廟宇看看，拜廟才是台灣人的日常」、「全台灣都這樣，真的嚇死人」。