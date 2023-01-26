大S（徐熙媛）跟具俊曄結婚後，不時在網路上放閃，更一同拍攝雜誌，感情生活相當甜蜜。豈料，自從汪小菲在網上與大S隔空開戰後，相關話題頻頻衝上熱搜，汪母張蘭也搭上這波熱度，屢屢在直播中開酸大S，今年過年更與助理一同模仿起大S夫妻倆在雜誌上的動作，卻遭陸網狂酸。

張蘭近期掌握「流量密碼」，屢屢在直播間中以言語、扮演的方式明嘲暗諷大S他們，並趁機銷售自家產品，曾創下約2億元新台幣的驚人銷售額。日前，具俊曄來台過年，更參加在台北小巨蛋的百老匯劇目「極限震撼」，張蘭對此刻意選在當天直播中與助理一同模仿起大S與具俊曄在雜誌上的動作，只見張蘭靠在跪蹲的助理身上，秀出一條美腿，戰鬥力十足的場面讓網友看了直呼：「蘭姐是懂內涵的」、「模仿秀快超過春晚節目了。」

然而，張蘭頻頻模仿大S他們的舉動也引發網友不滿，認為她如此舉動並未做好身為奶奶的榜樣，表示：「網路會有記憶的，以後都會記得奶奶做了多少惡事」、「我感覺她越來越討厭了。」此外，也有網友覺得張蘭僅是在蹭熱度，指出：「說來說去還是蹭熱度」、「路人都覺得張蘭是戲精，沒一點營養。」

微博上不少網友狂酸張蘭。(圖／翻攝自微博)

事實上，網友曾統計過張蘭模仿過具俊曄的動作，舉凡「模仿具俊曄當DJ打碟」、「用牛仔褲改包包」、「躺床墊」等等，更在直播間中銷售綠茶，以茶香四溢等言語暗諷大S，成功炒熱自家品牌熱度，讓網友指出她簡直就是媽媽中的戰鬥機，更以「戰蘭」稱呼她。