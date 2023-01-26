國一南向湖口段日前發生追撞，駕駛當下拿出「嬰兒推車」放在後方作為警示牌，警方指出對方2項違規，除了標示牌不符規定外，該駕駛在事故後方僅10公尺處放置，實際上應為100公尺，最高可開罰3千；所幸該事故後續並未造成傷亡，當下也立即排除，警方呼籲駕駛人應隨車準備警示標誌。

國一南向湖口路段前天（24）下午發生2車追撞，而駕駛當下竟拿出「嬰兒推車」放在後方作為警示牌，照片中該事故後方，有名男子正手握嬰兒車站在後方；此外嬰兒車位置距離事故甚至僅短短10公尺，也不合規定，第二公路警察大隊呼籲，駕駛人應隨車準備故障警示標誌，萬一發生事故要隨時可擺放使用。

國一追撞，駕駛當下拿出「嬰兒推車」作警示牌，警方見狀指出2項違規，除了標示牌不符規定外，該駕駛甚至僅在事故後方僅10公尺處放置。（翻攝自記者爆料網）

警方表示，在高速公路上發生事故或車輛拋錨，除了需開啟危險警示燈外，應在事故後方距離約100公尺處擺放警示標誌，照片中該名駕駛不但拿嬰兒車充當警示牌，還在短短10公尺處擺設，已明顯有2處違規，依《道路交通管理處罰條例》，當事人最高可罰3000元。

警方還提供保命口訣「開放離撥拍移等」，分別是開起危險警示燈、放置故障標誌、離開車至安全處所等候、撥1968專線、拍攝現場全景及碰撞位置、移動車輛至安全處所、等候國道警察。