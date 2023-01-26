臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

農曆新年期間，總統蔡英文特別推薦6部國片，邀請民眾進電影院用行動挺國片。蔡此舉獲得多位相關藝人及電影工作者讚賞，卻也有不少網友留言吐槽；其中有人諷刺道：「『論文封存30年』什麼時候上映？」引發迴響，有網友更表示，期待副總統賴清德未來若當選總統大位把論文解密，讓蔡這篇國片推薦文不斷被「歪樓」。

蔡英文昨（25）日初四在臉書發文寫道，春節期間，有幾部國片正在上映，她要邀請大家一起走進電影院，用行動支持國片。此外，這幾天真的非常冷，她也要提醒大家出門記得做好保暖，讓大家一起平安健康過好年。

蔡英文隨文點名了《流麻溝十五號》、《我的婆婆怎麼把oo搞丟了》、《想見你》、《無邊》、《詐團圓》、《山中森林》6部電影，藝人「王子」邱勝翊、導演姜寧等人則特別留言，表達對蔡推薦的感謝。

此文湧入破1100則留言，除了部分支持性流言，卻也有許多負面聲浪。網友紛紛表示：「『論文封存30年』什麼時候上映？」「期待賴清德若當上總統，趕快上映《論文大解密》」、「下次記者會何時？」「有一部小英男孩養成記就好了！小堅當故事原形」、「要拍一部璀璨的高端帝國嗎？要拍幾季？」「看了快8年囉，演得不錯」、「還有一部行政院宮廷大戲即將上映」。