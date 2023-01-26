前新竹市長林智堅的論文抄襲案，被視為綠營去年九合一選舉大敗的關鍵，而被台大學倫會認定論文遭抄襲的調查官余正煌，年前更提告林違反《著作權法》。而余正煌的友人、國民黨台北市青工總會長滿志剛昨（25）日接受媒體人黃揚明專訪時，公開了余求學的資訊和家庭背景，讓黃感嘆，一個平凡人成了政客為求政治利益而犧牲的對象，這實在令人難過。

黃揚明昨在網路節目《午休不演了》訪問滿志剛，滿在節目中聊到余正煌碩士班會讀到第6年，主要是有3個原因。1.余正煌是先考上台大國發所一般生，修業年限為6年，但因為他考上研究所後，緊接著就考進調查局，為了受訓及工作適應，他共休學了3個學期。

2.國發所每周的進修課程有時數上限限制，但余正煌為了考績，無法每周請假，於是採取每學期僅修2門課，共4或5學分的方式，來達成畢業門檻28學分的要求。3.余正煌修完畢業學分後，辦了1學期休學以準備論文，因此他實際修業的6年中，有2年是休學狀態，為的是兼顧學業與事業。

黃揚明指出，余正煌是在很受限的狀態下，花了約4年時間完成學業及論文，且在碩士畢業那年也考上了博士班，若要攻擊余寫論文的程度不夠、寫不出來才去求助，「國發所博士班還錄取他，豈不荒謬？」

黃揚明接著說，滿志剛還提及，余正煌的姐姐在去年論文事件爆發前就已罹患重病，事件爆發後，她也被相關報導影響，而當台大學倫會做出撤銷林智堅學位的決定時，余正煌的姐姐已病逝，那天剛好是頭七，因此余正煌隔天還特地買了一份頭版報導此事的報紙，到姐姐靈前祭拜，並燒給她，證明自己所言不假，但最後姐姐的訃聞仍未印上他的姓名，為的就是避免造成家人不便。