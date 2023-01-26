國立斗六高級家事商業職業學校校長許永昌，從黑手學徒到博士校長，投身教育界38年，且平均每12年就回到學校拿一張畢業證書，對他而言，教學相長永遠是最快樂的事。他最近被教育部選為教育家人物典範。

許永昌自幼生長在單親家庭，國中畢業後曾一度中斷學業兩年，到機械工廠裡頭當學徒。在工廠期間，許永昌經常向廠內的資深師傅們提問，甚至有天問到師傅告訴他：「你不要再問了，以前我師傅教我的，我都已經教會你了！」求知若渴的態度，讓許多人鼓勵許永昌應該要回到學校唸書。

於是，他報考了三重商工進修推廣部模具科，每天下班後從工作地點新莊搭著公車，風雨無阻地前往三重上課。許永昌把握難得的機會努力學習，並在高二那年拿到全國技能競賽第一名，代表國家到美國參加模具競賽並獲獎。這樣的好成績讓他在高職畢業後得以透過技術優良保送管道，錄取台師大工業教育系。

歷經四年的師範教育培育，許永昌在民國1986年大學畢業後，先是分發到台北縣（今新北市）學校服務，後來又到了雲林。因為在虎尾農工帶的是特教班，許永昌參加了各種研習，學習如何幫助特教孩子。

而在斗六家商服務期間，許永昌努力營造溫馨友善的校園氣氛，鼓勵校內同仁把心中對於教育的理想拿出來討論，在同樣是為了學生好的出發點裡頭，一起找到共好的方式，產生良性循環的教學風氣。今年斗六家商不僅沒有受到少子化影響，招生甚至超額。

投身教育界38年，對許永昌而言，進修是一件「辛苦但有趣」的事情，不管是當學徒的時候在工廠跟著師傅學手繪，或是到大學學習電腦繪圖，他都抱持著同樣一顆上進心，每當學到了新的專業知識，就熱情地分享給業界的師傅、學校的師生，「看到身邊的人可以跟著一起成長，我就覺得很開心！」