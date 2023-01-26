知名財經節目主持人邱沁宜，不僅人長得美，還斜槓主播、作家等多重身分。擁有國立台灣大學EMBA財金所、北京大學光華管理學院EMBA商學所高學歷的她，昨(25)日不拒低溫在社群曬出火辣比基尼照，罕見大尺度畫面使粉絲興奮留言「轉大人囉」。

財經節目主持人邱沁宜有著169cm高䠷身材，除了主持財經節目外，還是《單身行不行》主持人，近年也當起「自由女神」Youtuber的斜摃人生。昨25（日）突在IG罕見的PO出比基尼照，從畫面中能見到她穿著黑色綁帶式比基尼，同時串連著高衩泳褲，讓她的雪白肌及穠纖合度的好身材一覽無遺，她在facebook分享的照片更是火辣，超兇身材直接靠在泳池邊放置，使曲線更加顯眼。

169cm身高的邱沁宜懂得掌握流量密碼，同時寫下「過年來點不一樣的吧！連日的低溫，希望帶給大家些許暖意喔」，但仍不遺漏自己的專業領域提醒「初四初五迎財神，也祝福大家新的一年找到最適合自己的投資方式。」

對此，財經美女主播邱沁宜在工作時總是穿的端莊，罕見的分享辣照讓粉絲紛紛留言「太辣了」、「出道以來最大尺度」、「轉大人囉」、「流鼻血了」、「身材保持的相當好」、「太性感了」、「忍不住想按讚」、「馬上春天轉暖的感覺」、「粽子也有脫殼時」，似乎都非常讚賞她的舉動。