氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初五白天冷空氣減弱、氣溫回升；各地白天陽光下舒適、夜晚仍很冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫：北部10至20度，中部8至23度，南部8至25度，東部9至22度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，年初六(27日)至初八(29日)清晨，又有一波「寒流」南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在「輻射冷卻」加持下，初七、八的清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。年初六北部及東半部有局部短暫雨，年初七至初八清晨各地為晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，初八白天起至下週三(1日)在乾空氣影響下，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大；下週一、二清晨平地最低氣溫仍在8度左右，需注意保暖。