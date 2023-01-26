美國最大地區性貸款銀行United Wholesale Mortgage（UWM）執行長伊許比亞（Mat Ishbia），去年底以推算40億美元收購太陽以及WNBA球隊水星，據《ESPN》消息，NBA董事會預計在2月初透過投票，批准伊許比亞成為太陽新任老闆，交易將會在未來2周內生效，這也表示伊許比亞有望在2月10日的球員交易截止日前完全掌控球隊。

掌管球隊17年的前太陽老闆薩沃爾（Robert Sarver），因為嚴重的種族歧視及仇女心態，去年9月遭到聯盟停職一年、罰款1000萬美元作為處分，受到外界輿論壓力所逼，薩沃爾不久後宣布出售太陽以及水星的球隊股份，由伊許比亞及其弟賈斯汀（Justin Ishbia）拿下2支球隊超過50%的股權。

目前太陽戰績在5成上下徘徊，儘管薩沃爾仍握有簽約、人事異動及交易的權力，但無心戀棧的他至今補強動作緩慢，這使得伊許比亞更渴望加速參與球隊營運，首當之一就是將本季年薪來到1020萬美元的克勞德（Jae Crowder）交易出走。

擁有猶太裔血統的伊許比亞，目前預估身家上看50億美元，他常年捐款贊助推動籃球發展，不像多數球隊老闆只以賺錢作為目的，熱愛籃球的伊許比亞多次在球場邊觀看太陽比賽，且他自己就曾經是一名運動員，打過NCAA一級球隊密西根州大，甚至成為了2000年全國冠軍隊的一員，拿下過NBA灌籃大賽冠軍的理查森（Jason Richardson）就是伊許比亞的大學隊友。