Brooklyn Nets star Kyrie Irving seeking contract extension, agent Shetellia Irving tells @BleacherReport: “The desire is to make Brooklyn home, with right type of extension, which means ball is in Nets’ court to communicate if their desire is the same.” https://t.co/L7E7Dms7Th — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 25, 2023

籃網後衛厄文未免對自己的身價或行情太有自信了吧！根據《看台報告》資深記者海恩斯26日爆料，厄文正跟籃網積極談判續約當中，續約條件竟然可能至少4年2億美元，比起他前一份合約4年1.36億美元高上許多，代表厄文很有自信籃網將跟他續約。

「我們已經開始跟籃網談判續約條件，不過雙方還沒開始進入深度對話，」厄文的繼母兼經紀人許泰莉亞表示，「我們的願望是讓厄文繼續留在布魯克林，所以想要一份合適的續約條件，讓他可以長時間留在這裡。」

31歲的厄文在2019年夏天加盟籃網，雖然3度幫助籃網闖進季後賽，卻僅1次闖過首輪，今年夏天將成完全自由球員，目前他本季場均26.7分、5.1助攻與5.0籃板，且在杜蘭特受傷缺陣期間，繼續幫助籃網穩住東區第4的地位。

問題是厄文近年在籃網惹出不少風波，不僅堅持不肯接受疫苗接種，還因爆發反猶太言論遭到聯盟禁賽，早就成為籃網高層心中相當頭痛的對象，如今卻依舊敢跟籃網提出如此高薪的續約條件，代表他根本沒把那些爭議放在心上，可是籃網高層恐怕必須好好考慮一下才行。