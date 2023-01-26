三寶無極限，一名網友分享影片說，南橫飄雪，不少民眾上山追雪，由於車輛眾多造成大塞車，沒想到一位賓士車主卻突然違規逆向，讓所有人大傻眼，而順向開來的車主強勢一舉動，讓所有人大讚超舒壓，引起熱烈討論。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社二館》上分享，南橫公路下雪，不少民眾上山賞雪，沒想到一位賓士車主疑似覺得等待時間太長，竟腦洞大開，想要逆向往前行駛，試圖要插隊，結果卻遭順向開過來的車子逼退，只能沿路倒車後退。

原PO分享影片直呼，這個車主不知道是怎麼想的，如果隨便就可以插隊成功，那麼乖乖排隊的人都是笨蛋？還是車主真覺得自己最聰明呢？但不管怎樣，試圖逆向走隔壁車道的下場悽慘，最後還是被逼退了，山路還這樣搞真的扯。

貼文引起網友討論，不少人留言撻伐，不遵守規定、逆向行駛的車主很糟糕，在山路做出這樣的行為，真的超危險。「這種人真的不少」、「逼他退回山頂」、「逆向的那車位被後方車補上去，他只能拚命倒退嚕直到有空位」、「為什麼過年都有這種人上路」、「哪來的自信可以一路暢通？」

根據《道路交通管理處罰條例》規定，逆向行駛可依第45條第1項「不按遵行之方向行駛」處新台幣600至1800元罰款；而倒車行駛則可依第50條「在設有彎道、坡路、狹路、狹橋、隧道、圓環、單行道標誌路段、快車道或大眾捷運系統車輛共用通行交岔路口且為大眾捷運系統車輛導引路線上倒車」罰款600至1200元。