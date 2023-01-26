百萬YouTuber愛莉莎莎先前開設「自媒體銷售學」線上課程，一上線就吸引上萬人報名，更有網友預估出課程收入，因此網路上流傳起她靠著開課使荷包賺進上億元的收益，愛莉莎莎對此於24日晚間發文回應，直言：「討厭被誤會」並對近期的3件讓她不堪其擾的事項作出說明。

愛莉莎莎24日晚間在臉書上發文，分別澄清有關「線上課程的收入破億」、「買了4000萬的房子」以及「花錢請公關每天在《Dcard》上發文」等3點網友們對她的誤會，首先指出線上課程賣破億是假消息，指出課程開賣的金額是慢慢上升，且大多數人都是在相對便宜的時間買課程，另外，還要扣掉廣告費/製作費好幾千萬、以及與平台和經紀公司的分潤金額，所以「賣完課程可以再買好幾棟/清貸款」的傳聞都是不實的消息。

另外，愛莉莎莎表示先前購入近4000萬的房子，並非已付清全額。而是將舊房子賣掉後，以800萬作為頭期款，再向銀行貸款買新房，提到：「有種東西叫做房貸。」更無奈附上一個哭笑不得的表情符號。

最後愛莉莎莎提到有人每天在社群論壇《Dcard》上發布關於她的貼文，讓網友質疑是她花錢請的公關，她對此強調：「那個人絕不可能是我請的公關。」並且指出公關一事之前就已經澄清過，卻依然有人在論壇上造謠，讓她相當厭煩。負能量的貼文一出，讓粉絲們在底下紛紛暖心安慰，表示︰「只要想著喜歡妳和支持妳的人就都沒事了」、「謠言止於智者，你很棒了」、「酸民直接pass不用理。」