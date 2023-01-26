一名網友稱過年期間他的鄰居家門口遭一輛陌生車輛停入，造成鄰居的車無法出去，對方留的電話轉成語音，連報警也沒用，讓鄰居超無奈；該網友PO文詢問該怎麼辦，有人建議請里長廣播，或是也用其他車輛卡住對方，但多數網友點出關鍵－該路未畫設紅黃線，「沒紅線，警察來了也無法拖吊，自認倒楣吧」。

該名網友在PTT上發文，他的鄰居日前發現一輛車停在「自家門口」，導致鄰居屋內的車子無法出去，相當無奈，即便對方車內留了電話，但撥去卻轉為語音信箱，最後甚至報警也無法處理，原PO得知此事後發文尋求網友意見，稱「留個電話轉語音，報警了也沒用，鄰居車子出不去，各位該怎麼辦？」

其他網友留言「一般來說里長辦公室有廣播系統，但要看你們里長在不在」、「找兩台車卡他，要死一起」、「花幾百請叉車叉出去啊」、「沒監視器的話，好辦事」、「停車問題一律潑糞，問就回附近鴿子」、「千斤頂自己移」、「以後鐵門關一半讓自家車頭可以被看到」、「有看過停兩個禮拜的，車主出國玩，超靠X」。

不過也有不少網友指出關鍵點「沒有畫設紅黃線」，雖然門口有放置三角錐，但對方疑是未見紅黃線就擅自停入，網友留言「沒畫紅線只能乖乖吞了」、「怕被停，當初就要畫紅線啊」、「沒畫紅線無解」、「人可以進出，不算妨礙通行吧，只能吞了」、「沒紅線，警察來了也無法拖吊，自認倒楣吧」。