一名人妻雖不孕，依舊得到公公、婆婆疼愛，婆婆甚至建議可領養小孩，安慰她不要想太多，也別有壓力，簡直「天使長輩」。不料在一次家族聚會場合，人妻無意間聽到小嬸和她小孩的對話，當場落淚。

「育幼院那麼多可憐的孩子，如果想要再去領養」，人妻在臉書社團「匿名2公社」分享，她無法生育小孩，但公婆一點都不怪她，還覺得如果真想要小孩，去領養也行，「怕一個孤單，就領養兩個」。

婆婆告訴她懷孕很辛苦，生產時真的會要人命，跟一些有的沒的，都是懷孕的缺點，讓她感動之餘，也不會有「一定要自己生」的壓力。

不料有一次家族聚會，她和婆婆聽到小嬸對小孩子說：「你要對伯伯、伯母好一點，因為他們沒有小孩，你看到他們嘴巴甜一點，這樣他們以後才會把房子和土地全留給你，你就不用拼得那麼辛苦」。

人妻頓時傻眼，難過地聽不下去了，「原來小嬸對我好是有原因的，真是心寒」。網友紛紛留言，「那妳和先生就把財產花完好了，幹嘛留」、「小嬸會不會想太多，搞不好她先走」、「領養吧！如果有能力，就養3個，不用管小叔的小孩了」。