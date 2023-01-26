法國總理柏納（Elisabeth Borne）表示，法國研究提供烏克蘭雷克勒（Leclerc）主力戰車的可能性；外電披露有歐洲國家已在尋求德國許可，打算給烏克蘭集束彈藥。

法新社報導，在德國同意運送豹2式（Leopard 2）戰車給烏克蘭後，美國也隨即宣布提供M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，外界焦點料將轉向法國會否跟進援烏雷克勒戰車。

雷克勒是與德製豹2同等級的主戰坦克，但法國可提供的數量要少得多，且會帶來不同的維修和後勤挑戰；法國約有200輛雷克勒，由奈克斯特系統公司（Nexter Systems）製造。

柏納今天被問到此事時告訴國會議員：「關於雷克勒戰車的事，我們會持續與國防部分析。對烏克蘭的援助問題不限於特定武器。」

法國已提供烏克蘭自家先進的凱撒（Caesar）自走砲系統、響尾蛇（Crotale）防空系統，最新的軍援承諾是提供AMX-10 RC輕型裝甲車等武器。

此外，法新社引述官員表示，有歐洲國家提議供烏克蘭集束彈藥，認為在戰場上有幫助。俄羅斯先前使用這種具有爭議的武器招致譴責聲浪。

一位不願透露姓名或所屬國家的歐洲國家官員說，他的政府批准運送集束彈藥，且已在尋求德國的許可。

目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持（但美俄中未簽署）。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。

聯合國曾對俄國去年入侵烏克蘭後在人口稠密地區使用集束彈藥一事表示震驚。

這位歐洲官員宣稱，集束彈藥已變得更加先進，西方需要「大膽」支持烏克蘭，烏克蘭可以使用這些武器對付俄軍任何攻勢。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1120126