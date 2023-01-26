堪稱打造勇士8年內奪下4冠的關鍵人物之一，也就是勇士總管邁爾斯，26日遭到《The Athletic》爆料，跟勇士之間合約將在今年7月到期的他，續約談判目前陷入停滯，雙方最大分歧在於薪資問題，因為邁爾斯自認薪資應該排在聯盟高層前3之內，而非當前的第6到8名。

假如從2012年就擔任勇士總管的邁爾斯，最終無法跟勇士達成續約協議，他將成為自由市場最搶手的球隊高層，目前包含巫師、太陽、尼克等隊都有興趣招募，甚至擁有NBA最有錢老闆鮑爾默的快艇，也都認真考慮延攬邁爾斯成為球隊新任總管。

不過邁爾斯跟勇士老闆喬拉科布、勇士總教練科爾、勇士當家球星史蒂芬柯瑞等人都有不錯的關係，勇士應該不太可能那麼容易放走這名幫助球隊8年內奪下4冠的重要功臣，問題是勇士目前團隊薪資高漲，甚至有可能要跟卓雷蒙格林或克雷湯普生其中1人「分手」。

邁爾斯更被謠傳考慮從事籃球運動以外的發展機會，看來接下來勇士能否把他留下充滿變數，或許就看勇士本季是否可以完成衛冕壯舉，才會讓邁爾斯的去留問題更加明朗。