在烏克蘭及多國施壓下，德國及美國昨（25）日鬆口，宣布提供烏克蘭豹2主力戰車及M1艾布蘭坦克，在獲得西方戰車後，烏克蘭同日表示，下一個目標是推動西方提供包括F-16在內等第四代戰機，烏國高官更稱，「除了核武外，沒有什麼是我們拿不到的」，不過德國隨即打臉，強調不會運送戰機到烏克蘭。

德國、美國25日證實，將提供烏克蘭主力戰車。

綜合半島電視台（Al Jazeera）、英國《衛報》（The Guardian）報導，德國昨日宣布供應烏克蘭14輛德製豹2（Leopard 2）主力戰車，美國總統拜登也宣布提供烏克蘭31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克。

在獲得數十輛北約國尖端戰車後，烏克蘭現在將目標鎖定在西方第四代戰機，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨日表示，已經與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）通話，希望提供戰機等進一步軍援，烏克蘭國防部顧問薩克（Yuriy Sak）更直白表示「下一個大障礙是戰機」，「如果我們得到了，戰場上的優勢將會很巨大，不只是F-16，第四代戰機，這是我們想要的。」

西方的軍事支持對烏克蘭對抗俄羅斯來說至關重要，隨著戰事發展，軍援也快速進展，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，提供烏克蘭致命性武器的想法受到高度爭議，不過西方已不斷打破禁忌。

薩克的一番話尤其體現上述情形：「他們不想給我們重型火砲，但他們給了，他們不想給我們海馬士多管火箭系統（HIMARS），然後他們給了，他們不想給我們戰車，他們現在也給了戰車，除了核武，沒有什麼是我們拿不到的。」

針對烏克蘭進一步要求西方提供第四代戰機，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）昨日立即打臉，「我很早之前就明確講過，我們不會談到戰鬥機，我現在也是一樣。」蕭茲進一步強調：「我們在任何情況下都不會派出地面部隊，我已經說過了北約軍隊不會直接參與烏克蘭戰爭，到現在為止不會，未來也不會。」

一名烏軍飛行員去（2022）年底曾透露，許多飛行員正在上英文課，因為他們預期未來西方有可能提供烏克蘭戰機。

除了戰機，烏克蘭前總統波洛申科（Petro Poroshenko）昨日也表示，烏克蘭下一個希望向西方取得的重要武器是攻擊型直升機，「我們也需要攻擊型直升機及深入後勤基地及俄羅斯指揮中心的長程飛彈，我們應該在俄羅斯春天大舉進攻前獲得這些武器。」

現行烏克蘭空軍使用的是老舊的蘇聯時期戰鬥機。