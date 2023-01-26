傳出內政部次長陳宗彥將接任行政院發言人。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

臉書網友留言。（圖／截自臉書）

蘇貞昌19日率內閣總辭後，現確定將由前副總統陳建仁擔任行政院院長，內政部次長陳宗彥則將接任行政院發言人。陳曾出任中央流行疫情指揮中心副指揮官，更在時任指揮官陳時中確診期間暫代指揮官業務，多次在媒體前亮相被綠營封為「防疫五月天」之一，他可望成為行政院發言人的消息引發熱議，大批網友對其非常不以為然。

《中國時報》今（26）日報導指出，前副總統陳建仁確定組閣，內政部長將由前基隆市長林右昌接任，外交部長吳釗燮與駐美代表蕭美琴兩人也可望互換位置，政院祕書長李孟諺與交通部長王國材則將留任，而為將強化溝通，內政部次長陳宗彥將接任政院發言人。

對此，陳宗彥低調表示有被徵詢，但仍強調相關人事安排須待新任院長做最後宣布。據了解，蔡政府這波外交人事調整，並不局限於外交部長與駐美代表，許多2016年走馬上任的政治任命駐外代表，一來在任時間的已經太久，二來過去引發的爭議過多，也都有異動的機會。

相關消息迅速掀起熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「陳宗彥不就是阿中的小夥伴嗎？果然是雞犬升天」、「連自家指揮官都染疫，這種防疫表現還能當高官，真是好意思」、「我們國家就是這幾人玩來玩去，2350萬就沒人了，好個最民主的蔡政府！」「不可思議！」「肥水不落外人田？永遠都是用自己人，不然就是所謂的內舉不避親，真是恬不知恥！」「把國家當成遊樂場，讓這些無能的爛咖大風吹，愚蠢人民再亂選嘛」。