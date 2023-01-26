台中大里爽文路一處三樓透天厝疑因開工鞭炮屑餘燼再燃燒起火，一男一女受困，經消防弟兄到場救災救護，將兩人救出送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里爽文路一處三樓透天厝疑因開工鞭炮屑餘燼再燃燒起火，一男一女受困，經消防弟兄到場救災救護，將兩人救出送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里爽文路一處三樓透天厝疑因開工鞭炮屑餘燼再燃燒起火，一男一女受困，經消防弟兄到場救災救護，將兩人救出送醫。（台中市消防局提供／馮惠宜台中傳真）

初五開工日，台中大里爽文路一處三樓透天厝上午六點才舉行開工儀式，疑似因開工鞭炮屑集中在屋內，餘燼再燃燒，7點多一樓起火，造成一男一女受困三樓，幸經消防弟兄到場救災救護，將兩人救出送醫，無生命危險，起火原因仍待調查釐清。

台中市消防局26日7時14分獲報大里區爽文路一處民宅發生火警，消防局大里分隊到場時，現場三樓RC建築物1樓冒出熊熊火光，且3樓後側有1男1女待救，分別是17歲男姓與21歲女姓，經消防隊動用梯架將其救出脫困送醫，兩人意識清楚，暫無生命危險。

火勢在撲滅後，經調查燃燒面積約5平方公尺、財物損失5萬元整，後續起火原因交由大隊火調人員調查鑑定。

經初步了解，該戶三樓透天厝，上午6點才舉行開工儀式，疑似因把鞭炮屑掃到屋內集中，餘燼再燃燒造成火災；台中市消防大隊第三分隊大隊長詹仁傑呼籲，每年大年初五開工日，不少火災都是因為把鞭炮屑集中在屋內造成，呼籲民眾開工放鞭炮，千萬別再這麼做。