法國在與俄羅斯的「非洲影響力大戰」中再失一局，將被迫離開布吉納法索，曾經風光的前殖民強權，如今灰頭土臉。除剿滅叛軍效能不彰外，布國內政也是撤軍因素。法國議員表示，須即刻審視法非關係與戰略。

法國在非洲沙赫爾（Sahel）地區的地位越來越難堪，繼去年8月西非內陸國馬利終止與法國9年來的共同反恐任務後，布吉納法索政府發言人1月23日證實，已要求駐紮境內的法國400名特種部隊成員結束任務；法國政府則於25日宣布，將因應布國要求，於一個月內撤離。

2013年藪貓行動（Operation Serval）打擊伊斯蘭極端主義聖戰士（djihadistes）取得勝利，時任法國總統歐蘭德（Francois Hollande）出訪馬利參加閱兵，當時的意氣風發如今已遙不可及。

法國媒體近日多篇報導，解析法國在沙赫爾地區（撒哈拉沙漠以南的條狀地帶）尷尬處境的原因與衝擊。

● 法軍效能遭質疑

布吉納法索軍事強人以無法解決伊斯蘭主義者叛亂、改善國內治安為由，於8個月內發動2次政變，因此對法軍作用、效能，甚至法國駐兵沙赫爾適當性的質疑情緒也逐漸增加，導致布國當局譴責自2018年以來讓法國武裝部隊駐紮境內的協定。

情況在去年已出現端倪。去年8月布國總理魏陶哥（Albert Ouédraogo）回覆外界對於終止協議並轉向俄羅斯的訴求時說道：「法國確是長久以來的夥伴，甚至是最大的夥伴。但如前人所言：『援助應幫忙擺脫援助』，若幾年來的救援與合作無法讓我們脫離現況，就應該有所質疑，我完全同意應重新審視這項合作。」

● 利用反法情緒增加支持度

沙赫爾地區近年來因各種原因反法情緒高漲。去年11月，法軍車隊在布國卡雅（Kaya）遭手持「法國滾蛋」、「打倒法國」標語的民眾攔阻，僵持3天後，法軍史無前例地被迫繞道而行。政變期間，群眾也因懷疑遭推翻的達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）投靠法國陣營而火燒法國大使館與法蘭西協會（Institut français）。

重點週刊（Le Point）指出，陸軍上尉卓爾（Ibrahim Traoré）去年10月政變成立過渡政府後，便急於尋求支持度，而利用人民對法國的不信任感就是簡單有效的方法。軍政府企圖以擺脫法國這個前殖民強權來爭取民心，在他們看來，法國仍把前「法屬西非」當作自己的領地。

● 重拾國家主權象徵

重點週刊表示，對布國政府來說，法軍撤離也象徵以完整主權進行與聖戰士的戰爭。政府發言人尚-艾馬紐魏陶哥（Jean Emmanuel Ouédraogo）解釋，「法國當局不斷強調在沙赫爾地區投入的犧牲...過渡政府的看法是要由布吉納法索人民應允這項犧牲，以解放我們的領土，收復完整國土...我們要靠自己的資源來打贏戰爭」。

法國24台（France 24）將布國策略形容為「愛國覺醒」，企圖在戰鬥中高舉主權與愛國主義大旗。

● 外交轉向，誰獲利？

世界報（Le Monde）將強權在非洲的消長稱為「影響力之戰」，一位軍方人士指出，克里姆林宮透過操作弱化法國在非洲的力量，組織反法運動與網路戰。

策略轉向誰獲利？專家把目光轉向想把非洲作為與西方抗衡之地的國家：中國、土耳其和俄羅斯。

俄羅斯布局已久，布國過渡總理坦貝拉（Apollinaire Kyélem de Tambèla）去年12月出訪俄國時向媒體強調，要優先加強俄布關係，盼發展所有領域的合作，特別是「俄國對打擊聖戰士的支持」。

他說：「希望俄羅斯在我國占有重要位子...想要在國內有更多俄國商品使夥伴關係多元化，而非只與西方國家合作。」他甚至規劃推動學校俄語教學，簡化兩國交流。

但坦貝拉也表示，沒有想要以俄羅斯取代法國的意思，「目的只是想要有更多的選項，不是由誰取代誰」。伊朗最高核談判代表、副外長卡尼（Ali Bagheri Kani）20日也剛受邀造訪布國。

● 馬利狀況重演？

法軍去年從馬利狼狽撤退，有人認為，布國正重演鄰國馬利劇情。然分析師指出，布國只是終止與法國的軍事協議，儘管境內反法情緒高漲，當局目前卻從未公開批評巴黎。

沙赫爾專家塞迪克（Abba Seidik）向法國24台表示，布國也表示希望維持與法國合作，如裝備供給，「這次撤軍並沒有帶來外交破裂，和想要與巴黎一刀兩斷的馬利不同」。

此外，布國目前也未如馬利、利比亞、蘇丹，與俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）簽下安全協議，讓俄軍進駐。

● 法國下一步？

世界報分析，儘管自布國撤軍不會掣肘後勤，卻凸顯重新審視法國非洲戰略的急迫性。參議院外交、國防與軍事委員會主席、共和黨議員康朋（Christian Cambon）指出，需檢視法國與該區其他國家關係的質量與密集度，例如仍有法國駐軍的尼日與查德，「不能讓同樣問題發生在這些國家」。

他強調，法國應集體討論該以何種形式與規範在沙赫爾地區活動，並重整法非經濟、軍事與文化關係，反思、警戒並尊重國家主權。「我想俄羅斯將在非洲深耕，我們需從中汲取教訓」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）本月24日剛接見肯亞總統魯托（William Ruto），積極拉攏盟友。想必如馬克宏20日新年慰勉三軍時所說，「將很快重新討論與非洲的連結」。

法非關係進入充滿不確定性的新世代，前殖民母國的優勢與歷史情誼已不復見，剩下的，只有地緣衝突與步步為營。（編輯：郭中翰）1120126