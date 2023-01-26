今（26）日是初五，是五路財神的生日，許多人都會在這一天開工，希望未來的一年可以祈求保佑讓生意愈來愈興隆，民俗專家楊登嵙分享初五這天需注意的5項事情，包括迎財神不可吝嗇、小氣、倒垃圾送窮、把家裡打掃乾淨、吃餃子、開市，只要照著以下方式做，就可把窮鬼送走，帶來好運。

【初五需注意的5項事情】

1、迎財神不可吝嗇、小氣：

初五（26日）可選一個「最早」的吉時，打開家中大門和窗戶，燃香表示歡迎財神，且要供牲醴、點蠟燭、燒金紙、放鞭炮，來迎接財神，並祈求在新的一年裡可大富大貴，財運大發。另外迎財神當日千萬不可過於吝嗇，要多多分享，建議家中客廳多放一些糖果，有助新年財運亨通，財神也會因大方而靠近，但若在迎神這天太過小氣，在接下來一年恐怕沒有好人緣。

2、倒垃圾送窮：

送窮又稱「送五窮」、「趕五窮」，民俗認為，初一（22日）至初四（25日）不倒垃圾，能夠聚財，因此初五（26日）時要把垃圾倒出去，代表將「窮困」送出家門，叫「送窮」。

3、打掃家裡：

除夕（21日）至初四（25日）這段期間，一般都不打掃，因此會等到「破五」這天正式的大掃除，將垃圾掃到一個角落後放炮竹，象徵把窮氣窮鬼給趕跑，另外建議掃地時從外往裡面掃，才能將金銀財寶統統掃進來。

4、吃餃子：

初五（26日）吃餃子是民間通俗，俗稱「捏小人嘴」，可免除讒言之禍，另外，餃子的形狀與金錠相似，所以吃餃子也是一種慶祝財神誕辰的方式，也給自己旺財運。

5、開市：

春節期間大小店舖從大年初一起關門，習俗上以初五（26日）為財神生日，通常會選在這天開市，來祈求這一年財運都會非常旺。