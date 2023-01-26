美國總統拜登美東時間25日宣佈，向烏克蘭提供31輛M1艾布拉姆斯主戰坦克，被認為是美國向烏克蘭提供大量軍備援助的又一重大步驟，將有助重塑戰爭格局。在美國的強大援助下，烏克蘭近一年來令俄羅斯屢遭重挫。然而，這場歐洲二戰以來最大的武裝衝突也在迅速掏空美國的軍火儲備。據美國之音報導，分析人士擔憂，在台海可能爆發衝突的情況下，以美軍彈藥儲備及國防工業體系現狀，美國是否能同時保證歐亞兩大戰場的戰備供應。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心23日發表一篇報告建議說，美國的總體目標應該是提高所需彈藥產能，使美國能夠打贏至少「一場大型戰區戰爭——如果不是兩場的話。」

烏戰彈藥消耗之快超乎預計

儘管美國早已預計烏戰會消耗大量的軍火彈藥，並已採取包括重啟二戰時指定的租借法案等多種措施提升彈藥戰備水平，但最近的一系列跡象顯示，烏戰消耗彈藥之快可能遠遠超乎了人們的預計。

北約祕書長斯托爾滕貝格20日出席援助烏克蘭國際會議期間對路透社說，向基輔提供新武器固然重要，但重點是還要為其提供彈藥。「我們還需要記住，我們不僅需要關注新武器平台，還需要確保所有已有的平台都能發揮應有的作用，這意味著我們需要彈藥。」

據非政府組織武器貿易論壇（The Forum on the Arms Trade）的數據，截至去年1月6日，美國已經向烏克蘭提供了130萬多發炮彈，超過1.08億發小型武器彈藥，5200枚精確制導的155毫米炮彈，1600枚毒刺導彈（Stinger）和8500枚標槍導彈（Javelin），2500枚拖式導彈（TOW）。這還不包括其他類型的武器彈藥和英國、德國等北約盟國提供的武器彈藥。

即便如此，烏軍有時還是苦於彈藥不足。專注於俄烏戰爭新聞的媒體《基輔獨立》最近的一篇報導說，烏克蘭炮兵急需更多彈藥。「我們需要世界上任何地方的每一發122毫米火炮彈藥。」烏克蘭炮兵說，「這樣我們才能繼續幫助我們的步兵。我們竭盡全力，但沒有很多炮彈。」

為使烏戰不至成為一場無米之炊，美國已開始從其他國家調用彈藥。《紐約時報》上周援引沒有透露姓名的美國和以色列官員提供的消息報導說，五角大樓正在動用美國存放在以色列，本來是為應對中東衝突的大量鮮為人知的儲備。此外，儘管北韓的威脅沒有絲毫減少的跡象，但美國也在從韓國籌措彈藥，韓國國防部已經證實，韓國以美軍使用為前提與美洽談彈藥出口。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）最近的一項研究指出，假設烏克蘭一個月發射14萬3千發炮彈，相對於每天約4800發，而美國的產量每個月只有3250發，「這可能會成為一場危機。」

報告說，美國已經向烏克蘭提供了1百多萬枚155毫米火炮炮彈，美國目前的年生產率僅為9萬3千枚。由於美軍進行培訓還需要這類炮彈，所以美國已無力恢復庫存水平。

戰略與國際研究中心國際安全項目高級顧問、該報告的作者馬克·坎西恩（Mark Cancian）在接受美國之音採訪時說，僅從以色列和韓國調用還不夠，美國還可能會抽調在其他國家儲存的彈藥。「例如，我們在卡塔爾、科威特也有很多，如果我們開始取用其中一些，我不會感到驚訝。」

美彈藥工業現狀堪憂

美國擁有世界上最強大的軍工企業，如洛克希德–馬丁、波音、雷神和通用動力等等，但就整個軍事工業基礎來說仍不乏很多令人擔憂的隱患。

華盛頓智庫傳統基金會最近的一份報告說，美國陸軍擁有的建於二戰時期，負責為整個美軍提供小型彈藥、炮彈的兵工廠技術落後，迫切需要投資來更新技術設備。

這篇去年12月下旬發布、題為〈迅速消耗的彈藥庫存凸顯政策有亟需調整〉的報告說，「彈藥工廠使用的技術落後於最先進的技術水平數十年，這既限制了效率又危及工人。」與此同時，對這些工廠彈藥需求量的要求又是幾十年來最高的。

此外，五角大樓去年的一份報告也從另一個角度對美國的彈藥製造業缺乏競爭力作出令人擔憂的評估。報告說，美國的導彈和彈藥（missiles and munitions）業，30年前有30家主承包商，但如今只有7家，行業的競爭程度嚴重下降，幾家公司幾乎沒有競爭對手。

報告說，在過去3年左右的時間裡，戰術導彈供應商從13家減少到3家，固定翼飛機供應商從8家減少到3家，衛星供應商從8個減半到4個，「今天，90％的導彈只來自3個來源。」

高超音速武器是美中博弈熱點武器項目之一，但該報告說，在這個武器領域目前只有一個主要的承包商。

基於潛在衝突的性質和規模，美國每個軍種都有自己的機密武器彈藥規劃，傳統基金會那篇題為〈彈藥庫存迅速消耗凸顯政策亟待改變〉的報告問道，美國是準備打一場持久戰，還是只準備打一場持續時間短、範圍有限的戰爭？目前的計畫是否考慮到這樣一個事實，即如果美軍用完某種武器彈藥，國防工業界可能需要數年、而不是數月的時間才能補充得上？

報告說，烏克蘭幾個月的戰鬥就消耗了如此大量的美國毒刺和標槍導彈，這一事實表明，美國國防部的計畫以及基於這些計畫而建立起來的儲備是不夠的。

在最近舉行的一次海軍協會研討會上，海軍艦隊司令達里爾·考德爾上將（Daryl Caudle）公開對國防工業的現狀表示不滿，「我非常懊惱，因為這對獲勝至關重要。在我看來，而且對於房間裡穿著軍服的人來說，這才是最重要的，而沒有彈藥我是無法做到這一點的。」

伴隨著彈藥工業體系產能不足的也許是美國整個製造業的衰落。

二戰時期，美國憑借強大的製造業基礎，不僅自己的軍隊同時在歐亞兩大戰區作戰，還能支援盟國，是名副其實的「民主兵工廠」。以造船業為例，美國在二戰的幾年時間裡下水了驚人的122艘航母。當時造船基地之一的巴爾的摩市有4家大型造船廠，其中伯利恆-費爾菲爾德一家船廠不但造出了大批兩棲登陸艦等海軍艦隻，而且還批量下水萬噸級的「自由輪」，成為現代工業化大規模量產的奇跡，但如今該市所有的船廠都已倒閉。

現在全美國僅有4座軍用造船廠，海軍艦隊的大量維修保養必須依靠民間商業船廠，在和平時期就已力不從心。

「美國政府問責局」今年2月的一份報告指出，目前大部分潛艇都無法按時完成維護。此外，另一個政府部門「國會預算辦公室（CBO）」指出，缺乏技術工人是海軍的一大難題。這個為美國國會兩院提供專業分析的無黨派部門在去年的一份報告中悲觀地預計，海軍將在未來30年內都將面臨維護延誤的問題。

印太戰區彈藥儲備不足？

持續已近一年的俄烏戰爭仍無結束跡象，普京似已決心不惜打持久戰。他在去年的一次演講中說，18世紀之交，彼得大帝開疆拓土征戰21年，現在歷史的重任「也落到了我們的肩上」。

對台海局勢來說，潛在的關鍵問題是：烏戰會不會過度消耗美軍資源，進而影響美國在亞洲的彈藥戰備能力？

《華盛頓郵報》上周發表評論說，隨著中國軍事力量的快速增長，華盛頓又大量向烏克蘭提供武器，美國已沒有多少硬實力可以支配。評論說：「現在，中國的受益很可能在於歐洲陷入一場曠日持久的戰爭，耗盡美國軍火，令國防工業捉襟見肘。」

在向烏克蘭提供大量軍援的同時，拜登政府也加大對台軍售的力度，但很多軍備台灣什麼時候才能真正拿到手目前還難以確定。烏克蘭海軍憑借美國「魚叉」（Harpoon）反艦導彈讓俄羅斯的黑海艦隊難以對敖德薩等港口發動兩棲作戰，美國對台軍售中也包括這一反艦導彈系統。

「台灣應該在未來幾年內從美國收到400枚魚叉導彈。」美國海軍戰爭學院高級研究員馬修·坎西安（Matthew Cancian)說。「美國應該關心的一件事是，向烏克蘭提供魚叉是否會影響向台灣運送這些魚叉的時間表，因為在我們的兵棋推演中，這些魚叉導彈的使用對於保衛台灣免受入侵非常重要。」

多年來美國軍事專家等都就中國武力攻台進行了多次兵棋推演，其中很多結論是美國慘勝，但這些推演假設的通常不是一場久拖不決的戰爭。

馬修·坎西安等人最近的兵棋推演把交戰期定為典型的一個月。他對美國之音說：「美國在3天內就用完了最先進的導彈，然後必須開始使用不太先進的導彈。」

智庫戰略與國際研究中心23日的報告也指出，一系列兵棋推演的結果都顯示，台海衝突不到一周，美國一些彈藥就已經所剩無幾，其中包括遠程、精確制導導彈。

彈藥短缺也是英國、法國、澳洲等美國盟國共同面臨的問題。澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）去年11月發表一份研究報告，題目為〈如果我們陷入戰爭，我們的彈藥撐不了一個星期〉。

美國在過去的幾十年來開發了大量的先進武器，在印太地區優先配置包括遠程精確打擊武器在內的裝備資源，但美國海軍戰爭學院教授山姆·坦格里迪（Sam Tangredi）說，先進的智慧型導彈的缺點是非常昂貴，即使是美國也負擔不了太多，「如果你認為台海軍事衝突只會持續一兩周，然後中國就會放棄，那好，你就有足夠的精密武器。但如果衝突持續2周以上，你將耗盡這些武器。」

儘管有種種令人擔心的跡象，五角大樓官員對美軍的軍備庫存能力仍有信心。

美國國防部發言人、空軍准將帕特里克·萊德（Patrick Ryder）最近說，「我們相信只要烏克蘭需要，我們就有能力繼續支持烏克蘭。而且我們相信，我們能夠繼續保持對保衛我們國家至關重要的戰備水平。」

戰略與國際研究中心的軍事問題專家馬克·坎西恩說，過去4、5年裡，鑒於可能與中國開戰的潛在需求，美國國防部一直在籌建彈藥儲備，烏克蘭戰爭使國會和行政部門認識到打這樣的戰爭需要多大的儲備，因此，國會已授權擴大武器生產，尤其是彈藥生產。

「人們越來越認識到，特別是因為烏克蘭戰爭，你需要多少武器和彈藥才能跟一個勢均力敵的競爭對手作戰，你看到國會和五角大樓增加了關鍵系統的生產，因為他們認識到了將需要什麼。」

馬克·坎西恩還指出，美國向烏克蘭提供的大部分武器不會跟台海戰爭需要的武器發生衝突，因為烏克蘭的衝突主要是地面衝突，而跟中國潛在交戰的主要是空軍和海軍。他說：「雖然會有一些重疊，但我們大部分情況下使用不同的武器和彈藥。」