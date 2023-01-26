一名在彩券行工作的女網友分享7大惱人的奧客行為，包括沒耐心狂喊店員、不好好排隊、刮刮樂兌獎不把條碼刮乾淨、玩賓果的客人不提早下單、選號碼非常久、買刮刮樂的時候亂翻亂抽、兌獎前不先算好中獎金額，事後又來盧，讓她崩潰直呼，他們都是憋尿、餓肚子在服務大家，請大家友善一點。

一名女網友昨在Dcard上分享，她在彩券行工作，過年期間生意超好，讓不少奧客現形，有些客人選好要買的東西以後，就急著要結帳，完全不管店員是不是正在服務其他客人，經常以敲桌子、大喊店員的方式，試圖加速結帳速度；此外，也有不少客人忘了好好排隊，一堆人就這樣擠在櫃台前面催店員結帳。

女網友表示，過年很多人買刮刮樂，但有不少行為都令人困擾，有人挑選時間過長，讓後面大塞車，還有客人要求店家把整本刮刮樂拿出來，然後就開始亂翻、亂抽，這樣容易使排序亂掉，導致後續找號碼給客人的時候很費時。此外，有不少人買刮刮樂忘了把「條碼刮乾淨」，導致兌獎速度變慢，因為店員確認中獎時必須刷條碼。

女網友指出，買賓果遊戲的客人也不少，但經常有人選在開獎前幾分中來買，結果在排隊過程中就開獎了，然後就會開始抱怨「如果店員動作快點，搞不好就中獎了！」

女網友也說，中獎的客人經常不先算好總共了多少錢，有人拿著一疊刮刮樂到櫃台兌獎，店員掃完條碼以後，就會統一把對過獎的刮刮樂丟到桶子裡，有些客人就會開始興師問罪說「我應該有中XXX元，你怎麼給我XXX元！」然後店員就必須大海撈針，到桶子裡找出客人剛剛拿來的刮刮樂，重複確認金額，十分費時。