據美國之音引述美聯社報導，羅馬天主教教宗方濟各(Pope Francis)24日在談到梵中關係時表示，要繼續與中國當局打交道，並且要有「耐心」。教宗表示，他將繼續把與北京對話視為他努力確保中國天主教信徒安全的指導原則。他說，「我們必須在中國耐心地行走。」

教宗方濟各24日接受美聯社專訪，在回答有關教廷與北京之間外交接觸後續發展的問題時，教宗說，「我們在採取步驟。每一個主教任命案例都在用放大鏡審視。這是主要的，讓對話不中斷。」教宗說，至於中國當局，「有時他們有些封閉，有時不是」。

在有關梵蒂岡與台灣關係的問題上，教宗繞開議題，沒有直接回答。羅馬天主教教廷是全球少數與台灣保持正式外交關係的國家之一。

美聯社表示，鑒於中共當局時常監禁神父等神職人員，教廷與北京2018年就中國主教任命達成的協議，一直受到天主教中更保守派別的批評。而對教宗批評最嚴厲的則是香港教區榮休樞機主教陳日君(Joseph Zen)。

教宗方濟各在專訪中形容91歲的陳日君為一位「有魅力的老人」和「仁慈的靈魂」。教宗詳述榮休主教陳日君這個月赴羅馬參加前教宗本篤十六世(Benedict XVI)葬禮時雙方會晤的情形。教宗邀請陳日君到教宗下榻的酒店會面。在教宗私人書房前有一座佘山聖母(Our Lady of Sheshan)的雕像。教宗說，陳日君看到後，「他開始哭了，像個孩子」。

在《香港國安法》下被控告犯案的陳日君，1月3日向法院申請取回旅行證件，法庭在警方未反對下批准，令他可以遠赴梵蒂岡出席1月5日舉行的本篤十六世的喪禮。陳日君1月8日按法官命令從梵蒂岡返港，坐在輪椅上出現在香港國際機場。

2022年5月11日，現年91歲、一向支持香港民主運動的陳日君、前立法會議員吳靄儀大律師、歌手何韻詩、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭五位「612人道支援基金」的信託人，以及基金秘書施城威被港府依國安法逮捕，被指涉嫌觸犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

612基金成立於2019年「反送中」民主運動期間的6月15日，接受公眾捐款，為在示威浪潮中被捕人員或傷者支付律師費或醫療費等，2021年8月宣佈解散。

陳日君等人被捕後，需要向警方交出所有旅行證件。但港府後來沒有以「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪起訴陳日君等人，卻於去年控告他們違反社團條例，沒有為基金註冊。

去年11月25日，香港法庭裁定各人罪名成立，判決基金信託人各罰款4000元，基金秘書施城威則判罰2500元。除基金秘書施城威外，陳日君等信託人12月12日向上訴庭就定罪提出上訴。

陳日君2006年被本篤十六世任命為香港教區樞機主教，是梵蒂岡中國問題工作組的成員。

梵蒂岡2018年與北京達成了一項秘密協議，允許中國政府在大陸選擇主教，然後由羅馬教廷批准。陳日君一直直言不諱地批評這個協議。該協議去年續簽。

在教宗方濟各尋求改善與北京的關係後，陳日君指責梵蒂岡近年來「出賣」了中國的地下天主教團體。陳日君2020年曾要求與教宗會面，但遭到拒絕。據報導，他們最後一次私下會見是在2018年。