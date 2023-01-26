日本最早的櫻花盛典準備開幕！2月上旬起就會陸續盛開的靜岡縣「河津櫻花祭」是日本最早的櫻花盛典，今年將在2／1～2／28期間登場。

夜間點燈之下的河津櫻花祭更加魔幻浪漫。 圖：伊豆急Holdings株式會社／提供

安排賞櫻行程，推薦使用專門為外國遊客設計的「伊豆急行乘車券（Izukyu-Line PASS）」，不僅能在指定區間不限次數上下車，還能加碼享受大室山纜車、伊豆仙人掌動物園、下田纜車等15個設施與餐廳的門票、餐費折抵優惠。

搭乘伊豆急行輕鬆追河津櫻、暢遊觀光景點。 圖：伊豆急Holdings株式會社／提供

伊豆急行乘車券分為1日券、2日券與3日券，售價從1,200日圓起跳，究竟有多省荷包？以目前伊東站至河津站單程車費1,390日圓計算，只要搭一趟就馬上回本！今年衝靜岡追夢幻河津櫻，當然要用這張車票！

◎ 伊豆急行乘車券（Izukyu-Line PASS）

‧ 票價：1日券（1,200日圓）、2日券（2,000日圓）、3日券（2,500日圓）

‧ 販售場所：伊東站、伊豆高原站、伊豆熱川站、伊豆稻取站、河津站、伊豆急下田站等，或伊豆急行指定之旅行社（KLOOK等）

限定訪日外國遊客使用。

連日票需連續使用。

優惠內容若有異，請依店家現場實際公告為主。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）