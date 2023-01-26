台中市和平區25日傍晚發生兩件山域迷途事件，消防人員馳援。（台中市消防局提供）

今年春節年假長達10天，許多民眾紛紛出遊，台中市和平區25日傍晚發生兩件山域迷途事件，其中兩大兩小攀爬屋我尾山受困溪溝；另一女子在馬崙山迷途，所幸均以脫困獲救。

台中市消防局昨17時許獲報， 4名陳姓民眾分別為48歲、45歲、11歲、10歲，兩大兩小昨於屋我尾山0.4K附近偏離步道受困溪溝，立即派遣谷關、和平分隊由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊共2車5人前往救援，搜救人員於18時41分接觸受困民眾，協助沿溪溝往登山口移動，順利返回登山口。

另一起事件發生在昨天18時18分，51歲陳姓女登山於馬崙山3K附近偏離步道迷途，立即派遣谷關、和平分隊由谷關分隊白秉承帶隊共2車4人前往救援，搜救人員於21時15分接觸迷途民眾，民眾肢體無力，無外傷，協助返回步道並往登山口移動。

台中市消防局表示，兩起山域迷途事件共協助5人脫困，民眾稱無須就醫，均已自行返家。