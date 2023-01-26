據大陸國家地震台網官方微博消息，中國地震台網正式測定，01月26日3時49分在四川甘孜州瀘定縣（北緯29.63度，東經102.01度）發生5.6級地震，震源深度11公里。另據央視新聞報導，距震央較近的磨西鎮震感強烈。海螺溝消防救援大隊正在對磨西鎮和燕子溝鎮進行排查，目前暫未收到人員被困和房屋倒塌資訊。

大陸地震專家綜合分析認為，此次地震震央位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，是2022年9月5日四川瀘定6.8級地震的一次餘震，兩次震央相距8公里。

四川消防總隊指揮中心已與甘孜州瀘定縣磨西鎮、燕子溝鎮、得妥鎮、德威鎮、冷磧鎮、興隆鎮、瀘橋鎮，雅安石棉縣王崗坪鄉、新民鄉、草科鄉等10個鄉鎮相關人員聯繫，暫未接到人員傷亡和房屋倒塌報告。

目前，通往震央的道路暢通，震央及周邊鄉鎮通信、電力正常，暫未發現大規模塌方和垮塌，前往道路局部有碎石掉落，堵塞交通。