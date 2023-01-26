21歲李姓男子當時駕車載著2名乘客，欲從新五路三段往新五路二段上高架聯絡道，沒想到他竟將車開到對向車道，結果逆向行駛與60歲黃姓男子所駕駛的車輛對撞，造成黃男當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡。（黃敬文翻攝）

21歲李姓男子當時駕車載著2名乘客，欲從新五路三段往新五路二段上高架聯絡道，沒想到他竟將車開到對向車道，結果逆向行駛與60歲黃姓男子所駕駛的車輛對撞，造成黃男當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡。（黃敬文翻攝）

新北市五股今(26)日早上7時20分許發生一起嚴重車禍，21歲李姓男子當時駕車載著2名乘客，欲從新五路三段往新五路二段上高架聯絡道，沒想到他竟將車開到對向車道，結果逆向行駛與60歲黃姓男子所駕駛的車輛對撞，造成黃男當場失去生命徵象，送醫急救後仍不治身亡，李男也身受重傷，同車2名乘客也分別受到輕傷，皆送往醫院急救。

據了解，當時李男逆向駕車開上高架聯絡道時，疑似不慎開到對向車道，結果當他已經開過整段聯絡道，準備要下閘道時，不慎與對面順向駕車上高架聯絡道的黃男對撞。

當時衝擊力道之大，造成雙方車車頭皆出現扭曲變形，李男與黃男一度受困在車中，警消獲報趕抵現場後展開搶救，約30分鐘後便將2人救出送醫。

其中黃男當場失去生命徵象，送醫急救後仍宣告不治身亡，而李男救出時則意識模糊，另2名乘客則肢體疼痛、意識清醒，皆送醫急救；是否涉及酒駕有待檢測，詳細肇事原因有待釐清。