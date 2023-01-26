二手手機市場資訊不透明，消費者購買時往往擔心「踩雷」，想出售又抓不準行情高低。專家分析，iPhone使用1年殘值約60%到65%，Android手機殘值約剩30%到40%；iPhone新機上市後，舊機價值平均每週掉2%。

點子行動科技執行長鄭宇哲接受中央社記者專訪時表示，通常每5支手機會有1支流入二手市場，台灣的二手機市場大約從2021年上半年開始熱起來，電商通路更積極推廣回收二手機，投入的業者逐漸變多。

點子行動科技以檢測App「手機醫生」起家，成為許多電信業者、電商、手機品牌大廠的合作夥伴，並提供完整的二手機比價資訊、建立專業的檢測與鑑價流程，致力於簡化二手機從回收到重返市場的過程，期望能減少因為科技進步而產生的大量電子廢棄物。

「二手機不能在手上停留太久，會掉價；新機上市後，舊機每過1週可能平均掉2%價值。」鄭宇哲指出，iPhone因為耐用、維修方便、第三方零件多，使用1年之後通常還有60%到65%價值，4年後還有20%到30%價值；反觀Android手機使用1年後，殘值通常剩下30%到40%。

鄭宇哲指出，台灣以前沒人做線上手機回收，只能透過實體通路，點子行動科技自己做的聲勢不夠大，找上PChome和蝦皮等業者合作；2020年蘋果也開始把注意力放在線上手機回收，2021年卯足全力推廣，刺激整體市場回收量。

他分析，台灣1年賣出的新手機約700萬支，二手機市場規模約150萬到200萬支，像iPhone這樣的中高階二手機大約60%到80%都賣到國外。

鄭宇哲透露，二手機主要從收入高的市場往收入低的市場流通，以往其他國家二手機都賣到中國，這個趨勢從2021年開始發生變化，現在大部分二手機都流向東南亞。

一般消費者該如何得知自己的手機殘值剩多少，鄭宇哲表示，手機醫生App已提供估價功能，透過問答方式，例如螢幕背蓋是否破裂、部分功能是否故障、有沒有變形或進水等，可以得知到各通路回收的價格大約多少。

手機醫生App也有商用版本，只需3分鐘就可以檢測40到50項功能，大約5到10分鐘就知道手機是否異常，已有產線位於中國的廠商採用，每月可檢測20萬到30萬支手機，同時節省一半人力。

鄭宇哲坦言，做二手機生意需要一些經驗和「交學費」，曾有國外廠商因為週轉不靈而倒閉，「避險是最關鍵的know how（專業知識）」。

他說，手機醫生的後台系統有過去2、3年市場價格，包括香港、韓國、日本等國外市場價格也有，透過大量資料分析，可以掌握市場接下來的變化。「供給量少的時候大家都在搶貨，供給量大時都在丟貨，難在如何抓平衡，需要一步步累積技術和信心。」