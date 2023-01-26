憑著韓劇《夫妻的世界》而有最美小三之稱的南韓女星韓韶禧，因其火辣身材以及高貴氣質受到不少粉絲關注，時常在社群平台與粉絲們分享工作情況與個人生活的她，近日在IG上曬出多張與妹妹同遊的照片，並且害羞曝光自己喝醉後的糗態，可愛模樣吸引不少粉絲們前來朝聖。

韓韶禧24日在個人IG上公開多張美食照，表示和妹妹一同度過快樂的2日假期，照片中可見有泡麵、螃蟹、扇貝、人蔘、韓式小菜及炒飯外，還穿插一些玩著電腦遊戲的畫面。此外，在下一則貼文中可見她穿著毛衣，好似睡著般躺側臥在地上，連身體被擺滿了疊疊樂積木都沒有感覺，讓網友看了不由得噴笑。

另外，該貼文也附上一段影片，只見影片中韓韶禧帶著墨鏡，以大字形的姿勢躺在樹旁的地上，而妹妹則是怕她著涼，暖心的幫她蓋上外套，場面看起來相當逗趣，她還在該影片配文寫下：「我再也不會喝酒了」，並親自回應網友提問：「這很尷尬，但不幸的是(躺在地上的)那個人就是我。」

事實上，韓韶禧過去相當努力工作，甚至傳出拍武打戲受傷送醫，休養期間的畫作風格陰鬱的消息，令不少網友相當憂心，而今她已康復開工，更與家人一同享受難得的假期生活，讓粉絲們放下心中的大石，紛紛留言：「喝過酒的韓韶禧照片可是相當珍貴」、「我們總是一遍又一遍地犯相同的錯誤(酒醉)」、「姐姐這樣好可愛。」

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