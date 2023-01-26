莫雷諾（Arte Moreno）24日宣布一則讓天使球迷相當不滿的消息，他決定收回成命不賣球隊了，將會繼續掌管球隊事務，據《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，莫雷諾態度反轉讓聯盟中多數隊伍感到相當驚訝，他們認為莫雷諾繼續擔任天使老闆，會讓陣中超級球星大谷翔平留在天使的可能性大幅降低，助長東區豪門洋基及大都會搶下這位二刀流好手的機率。

莫雷諾2003年接掌天使後，總共只打進6次季後賽，許多天使球迷因而指責莫雷諾掌管球隊不力，去年在他宣布出售球隊後引起一陣叫好，只是很快打消出售球隊的念頭，莫雷諾表示自己重新點燃了奪下世界大賽冠軍的期望，將會打造一支具有競爭力的球隊，這也表示大谷翔平以及「神鱒」卓奧特（Mike Trout）會被視為絕對主力，不過一位親近天使球團的人士預測，若今年賽季球隊還是無法取得成績，天使會考慮將大谷翔平擺上交易談判桌，因為他將在今年賽季結束後成為自由球員。

為了減少威脅，馬提諾表示2支紐約球隊可能會在交易截止日前搶先下手，拿出農場頂級新秀換取大谷翔平，在瘋狂老闆科恩（Steve Cohen）的主導下，大都會真有可能送出阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）及巴堤（Brett Baty）為主的包裹；去年都捨得給出培拉薩（Oswald Peraza）、瓦普（Anthony Volpe）其中一人交易卡斯提歐（Luis Castillo）的洋基，獲得大谷翔平勢必得付出更高代價。

雖然從自由球員市場簽下大谷翔平是最好的做法，不過馬提諾表示有三大原因會不利於2支球隊，首先是大谷翔平過去加入天使之前，曾心儀7支候選球隊，除了小熊之外皆為西區隊伍，就連常年積極追求大谷翔平的洋基都無法進入決選名單。再來就是與天使同城的道奇，多次傳出積極爭取大谷翔平，同為大市場球隊加上近年戰績始終保持在前段班，將替道奇帶來許多優勢。最後則為洋基及大都會都面臨奢侈稅問題，以勒瑪修（DJ LeMahieu）及尼莫（Brandon Nimmo）的合約來看，都是屬於球員提出的總價不變、平均年薪拉低的例子，這可能也會影響大谷翔平簽約的意願。