民眾黨主席柯文哲（右一）今早到台南永康區武龍宮參拜並發放發財金。（曹婷婷攝）

民眾黨主席柯文哲26日大年初五早上9點到台南永康區武龍宮發放發財金，受訪時被問到對新內閣「仁燦配」怎麼看？柯文哲一連說了兩次「還好」，但也強調「祝福他們，上來認真做」，他說，在野黨會嚴格監督，3個月後再看成績如何，現階段不必給太多的揣測。

內閣即將總辭，由前副總統陳建仁接任行政院長，前桃園市長鄭文燦接行政院副院長，柯文哲今天上午在台南市永康區武龍宮接受媒體聯訪，針對「仁燦配」怎麼看？他說，很多東西還沒做，該如何評論，通常好壞都要做2、3個月才能看出成績，在野黨會嚴格監督，3個月後再看成績如何，現階段不必給太多揣測。

柯文哲今天在台南將一連走訪8家廟宇行程參拜及發放發財金，一早8點參拜中西區祀典大天后宮，接著前往永康區大灣凌霄寶殿武龍宮、仁德區太子廟明直宮、東區關帝殿參香，下午將到中西區四聯境普濟殿、台灣首廟天壇、永華宮、台灣府城隍廟、南區喜樹萬皇宮。