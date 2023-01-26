台南市政府在安南區海尾路設立400多根鋼柱，將裝設太陽能板，但去年12月先被強風吹倒2根，農曆新年期間，又被當地志工發現倒了1根。具工程專業的志工發現，重達百公斤的鋼柱，竟只用6根螺絲打入地面約5公分，「風稍微強一點一吹就倒了」，工程品質令人傻眼。

臉書粉專「台江流域學習暨NGO中心」PO文，指大年初二晚間吹起強勁北風，結果位在海尾路的太陽能板H型鋼柱倒了1根；這是繼去年12月後，再次有鋼柱倒掉。

「反對在綠道設太陽能板，呼籲台南市府儘速中止租約，把400多支H型鋼柱全數移走！」

粉專分享照片，志工現勘後發現，倒下來的鋼柱只用了6根螺絲，打入地磚約5公分深。粉專警告，若市府罔顧民意、強行施工，等蓋上光電板後，因鋼柱基礎不穩，颱風一來恐全倒。

粉專也憂心，南市府執意發展太陽能發電，海尾路人行道兩側只是開始，萬一複製北門、將軍、七股等地，在台江流域內的台17線安明路兩側魚塭種電，很可能嚴重衝擊生態環境。