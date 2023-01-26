教育部青年署辦理「U-start創新創業計畫」及「U-start原漾計畫」，今年報名日期自即日起開始，各大專院校青年可號召新創事業夥伴以及備好創業想法，就有機會拿到35萬元創業基金及15萬元育成輔導經費。

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這些優秀新創公司，都來自於「U-start計畫」及「U-start原漾計畫」。計畫迄今15年累計超過136所大專校院參與，補助超過1220組創業團隊，孵育超過878家新創公司，更有458家仍持續在市場上發光發熱，甚至躍上國際展現新創亮點。

教育部青年署表示，有意申請的創業團隊，可找好育成單位協助申請，經評選通過者，可獲補助50萬元的創業基本開辦費（35萬元創業基金；15萬元育成費用）。

不僅如此，獲補助團隊還能接受為期6個月之創業育成輔導及培育、百大業師創業門診輔導、訪視及U-start Club創業社群、頒獎典禮及成果展等相關輔導資源，協助U-start新創團隊穩健發展、拓展視野。相關計畫最新訊息可至U-start官網或加入臉書粉絲團隨時掌握最新動態。