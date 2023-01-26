據解放軍南部戰區微信公眾號消息，大年初一，在南海西沙永興島，南部戰區海軍航空兵某旅2架殲擊機起飛，赴南海某空域執行跟蹤監視外機任務。面對抵近的外機，解放軍戰機幾次較大幅度改變飛行姿態，確保目標在陸方監視範圍之內，始終保持有利位置，直至外機飛離。

中共解放軍南部戰區海軍航空兵某旅飛行大隊長張磊表示，節日期間，空中情況數量往往會大幅上升。這意味著跟蹤監視警戒巡邏的任務會更重，戰鬥起飛會更頻繁。

跟蹤監視外機的首輪任務結束之後，返航的戰機一滑進機庫，地勤官兵立即上前檢查戰機，加油、充氧、充氮，做好戰機隨時再次出動的準備。

面對複雜的海空環境，針對節日期間可能出現的特情，解放軍南部戰區海軍航空兵某旅還修訂完善了數套不同任務、不同時段、不同氣象等各種情況下的戰鬥起飛、快速出動時機務和後裝保障方案預案，確保警報一響，戰機即可隨時升空戰鬥。

解放軍戰機隨時升空的背後，是中國空軍在南海的戰鬥巡航。2016年7月，解放軍空軍首次發佈了轟-6K對黃岩島進行戰鬥巡航的消息。作為中國自主研製的中遠程轟炸機，轟-6K具備遠程奔襲、大規模對地突擊、防區外精確打擊等能力，是解放軍重要的空中進攻力量。在消息發佈的同時，空軍新聞發言人申進科大校宣佈，空軍航空兵赴南海戰巡將常態化進行。

常態化南海戰巡不僅意味著戰巡次數的增加，也是作戰思維理念、力量體系、行動樣式的深度融合。現在南海戰巡已經從一開始的轟-6K「單槍匹馬」，變成了轟-6K、蘇-35和預警機、加油機、偵察機等多型多架戰機編隊「加盟」，實現了常態化、體系化、實戰化。

大陸官媒央視軍事曾多次採訪過南部戰區的空軍飛行員，講述他們與外機在空中對峙時的情景。在按照各國海空相遇的準則執行後，如果外機有一些敵對行為，陸方要堅決要進行驅離；如果對方有挑釁動作，陸方也會回應，包括亮出武器、搖擺機翼等；如果外機接近陸方的承壓範圍，陸方還要「肩並肩」貼近外機，不讓外機再往大陸領空範圍飛。