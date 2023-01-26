總統蔡英文昨（25）日正式徵詢並敲定由前副總統陳建仁接任閣揆，預計在27日上午10時召開記者會宣布，而副閣揆人選外傳已內定由前桃園市長鄭文燦接任。由於鄭文燦與前新竹市長林智堅皆涉論文抄襲，有網友諷刺稱林會否不服鄭能入閣，引來網友熱議。

鄭文燦傳出將接任副閣揆，引來外界高度關注。有網友在PTT發文提及，林智堅和鄭文燦都當過8年市長，且論文都抄襲導致碩士被撤銷，但鄭卻是進入內閣人選之一，「跟鄭文燦類似經歷的小智會不服嗎？」

該文引發熱烈討論，有網友直言「一個一直吵，一個直接道歉，有一樣？」也有人諷刺「讓小智當教育部長啊，已經很爛了，我要看血流成河。」「沒有教育部長，小智可是不當的。」

針對是否接任副閣揆一事，鄭文燦昨語帶保留地說，蔡英文會在做出最好安排，他也稱讚陳建仁有宗教家情懷，也有科學家的理性，相信會把內閣團隊帶得很好。