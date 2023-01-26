毛寶貝對許多民眾已是家人的存在，新春期間除幫家人到寺廟點平安燈，新北市有五間宮廟也提供寵物平安燈服務，每年詢問度都破表，以板橋接雲寺為例去年20-30個名額推出後就立刻額滿，今年廟方再與動保處合作，只要在新北市8個公立動物之家認養或參加活動，都有機會免費為寵物點平安燈。

新北市動保處表示，近年來隨著人口結構和生活型態改變，愈來愈多民眾飼養毛寶貝，寵物成了飼主最親密夥伴，為寵物點燈成為潮流，經調查新北市有新店福宸宮、新莊慈祐宮、三峽廣行宮、中和受鎮宮及板橋接雲寺等5間廟宇提供點燈服務，可多加利用為毛寶貝祈福。

動保處表示，動保處去年元宵節在板橋接雲寺辦理寵物認養點燈活動，今年再推出新春大禮活動，民眾即日起至2月2日12點前，於新北市8個公立動物之家認養，就可獲得抽獎的機會，將有16位幸運飼主可免費為寵物點平安燈。

板橋接雲寺總幹事陳君瑞表示，廟方一直都有提供多元的點燈服務，寵物的平安燈近年詢問度確實有增加，去年第一次跟動保處合作，20-30個平安燈馬上就額滿。

陳君瑞表示，除了與動保處合作的免費平安燈，民眾如果有自費需求，也可以向櫃檯詢問。

動保處也說，有養寵物民眾只要在臉書活動貼文上傳毛寶貝照片及標註2位朋友，就同樣可獲抽獎資格為寵物點平安燈，活動至2月2日中午12點截止；若民眾有想找毛寶貝陪伴，2月4日也可參加板橋接雲寺認養活動，成功認養即送寵物平安燈，福氣一整年。

動保處表示，新北長期推廣犬貓認養，並推出「犬貓回春雙響炮方案」，希望藉由更多方式及管道讓動物之家的犬貓不長住收容所，為犬貓尋找溫暖的家庭，這次活動更結合宗教慈悲心精神及節日喜慶，別具新意及創意，期能將動物保護觀念推廣到民眾心中，與市民朋友攜手共創動物居住環境，健全動物福祉，打造新北成為具有地方人文特色之友善動物城市。