大陸國家統計局日前公布2022年全國人口數據顯示，去年全大陸人口減少85萬的情況備受關注。然而，據部分省分公布數據，廣西、甘肅和重慶3個西部省市的常住人口卻均實現了增長。專家分析指出，這是因為去年沿海受疫情影響，部分人「返回老家」，且隨著中西部中心城市崛起，也有人返鄉創業。

第一財經報導，據甘肅省統計局發佈數據，2022年年末全省常住人口2492萬人，比上年末增加2萬人，其中，在人口自然增長方面約減少0.1萬人，人口機械增長（新增流入人口）約2.1萬人。

廣西壯族自治區統計局發佈數據顯示，2022年末全區常住人口5047萬人，比上年末增加10萬人，其中人口自然增長約7.2萬人，機械增長約2.8萬人。城鎮人口占常住人口比重（城鎮化率）為55.65％，比上年末提高0.57個百分點。

重慶市統計局公布的數據顯示，2022年末全市常住人口3213.3萬人，比上年末增加0.9萬人，其中，在人口自然增長方面減少約6.8萬人，機械增長方面則新增流入人口7.7萬人。城鎮化率為70.96％。

值得注意的是，上述3個省分中，廣西2021年新增流入人口3.5萬人；重慶2021年新增流入人口為8.48萬人。也就是說，廣西和重慶2022年人口機械增長方面是延續了2022年的態勢，持續新增人口流入。

廣東省體改研究會執行會長彭澎分析稱，去年沿海的長三角、珠三角受疫情影響，有部分人返回老家，「畢竟老家的生活成本低一些」，但這是短期行為還是長期態勢，還有待觀察。他還指出，隨著近年來沿海產業向中西部轉移，就近就業增多，且中西部中心城市崛起，也有一部分人在沿海闖蕩積累了經驗，返回老家創業。

去年4月，重慶市統計局公布人口發展概況顯示，2021年重慶市外出市外人口412.56萬人，較2020年減少5萬人，這也是自2013年，重慶首次出現外出市外人口減少現象後，連續第8年保持外出市外人口總量減少態勢；重慶全市市外外來人口規模達到222.77萬人，較2020年增加3.41萬人。