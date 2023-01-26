台中榮總動員逾百名醫護，自年初二起完成肝、心、腎、眼角膜、皮膚組織移植手術，讓20名病患重獲新生。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

台中榮總動員逾百名醫護，自年初二起完成肝、心、腎、眼角膜、皮膚組織移植手術，讓20名病患重獲新生。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

真是超級任務！雲林一名壯年男子因病重度昏迷，家屬希望器捐遺愛人間。台中榮總從除夕夜（1月21日）接獲消息後，召回休假醫護、動員上百名人力，在大年初二進行長達20多小時接力手術，完成肝、心、腎、眼角膜及皮膚組織移植，圓滿家屬替亡者遺愛人間、回饋社會的心願，也讓20名病患獲得重生。

該名捐贈者林先生正值壯年，除夕凌晨突覺不適，請家人幫他送醫，未料在救護車上就失去生命徵象，到雲林台大分院急診檢查發現腦幹出血，狀況相當不樂觀，家屬沉痛之餘希望能幫林先生回饋社會，遂做出器捐決定。台中榮總接獲消息後立即展開準備，並在大年初一下午，接林先生回該院加護病房接受器捐前照護。

經兩次腦死判定，台中榮總移植團隊心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等醫護人員，從初二上午10時開始進行馬拉松式器捐和移植手術，到初三凌晨先後完成肝臟、心臟、腎臟、眼角膜、皮膚組織移植，造福20名病人，也讓20個家庭重獲新生。

台中榮總外科部主任周佳滿表示，過年期間許多醫護好不容易可以放假和家人團聚，但在接獲任務後毫無怨言，全趕回來幫忙，不少科別主任返回南部，甚至遠在屏東也專程趕回來，期間並和中山醫學大學附設醫院合作，動員醫護不下百位，4間手術室同步進行器官移植。

台中榮總器官移植協調師馮雅筠坦言，過程中為協調通知受贈者，電話打了近百通，過年期間有些適合的受贈者有所不便，還有點遲疑。但她看到捐贈者不惜從雲林到台中為家人送終，也堅定地讓林先生遺愛人間，她努力打電話進行溝通，讓器捐者遺愛最大化利用，終於讓林先生的生命用不一樣的方式延續下去。