蔡英文總統27日將宣布行政院長由前副總統陳建仁接任，內閣新人事與國安團隊改組同步啟動，內政部長傳出由前基隆市長林右昌接任，對此，民進黨立委陳亭妃表示，絕對能夠讓大家有耳目一新的感覺。至於陳建仁將接閣揆，民進黨立委許智傑則說，新內閣上路後，府院黨三方要重新磨合，新的體制會有新氣象。

許智傑說，新內閣上路後，府院黨三方要重新磨合，新的體制會有新氣象，相信蔡總統、賴主席、未來新閣揆，會一起討論，形成共識，來主導政策，分工合作，而且都會以人民為第一考量，多照顧弱勢族群，相信未來會重獲人民信任，爭取逆轉勝的機會。

至於林右昌將接任內政部長，陳亭妃指出，依照林右昌在基隆8年的經驗，讓基隆做了大改變，相信他絕對可以勝任掌管第一大部的角色，希望藉著他的經驗把整個台灣內政做的更好，大家共同的期待。

陳亭妃提到，林右昌是6年級生，也代表民進黨一棒接一棒，一代接一代，從5年級到中生代6年級的接班，是完美年輕世代輪替的接班，絕對能夠讓大家有耳目一新的感覺，也是民進黨人才濟濟讓每個人都有發揮的空間。