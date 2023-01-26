今年春節期間，大陸全國多地遭遇寒流。而這個春節長假也是3年來，新冠防疫政策調整後的第一個春節長假。據紅星新聞報導，當寒流和旅遊高峰「相遇」，很多遊客上演了現實版「人在囧途」。有人在黃山排隊數小時上山下山，有人到了東北發現太冷現買羽絨服，還有遊客在西安計畫前往六、七個景點，最後只去了兩個。

陝西省社會科學院文化旅遊研究中心主任研究員張燕建議，「景區可以採取疏導、限流等方式控制人流，同時也要及時公佈景區信息，讓遊客能夠及時調整路線。另外其實出現這種情況也是在給各景區提一個醒，可以讓景區有更多的應急經驗來面對此類情況。」

據大陸中央氣象台1月21日發佈的寒流預警，受較強冷空氣影響，1月21日20時至1月25日8時，中東部大部地區氣溫下降6-10℃，華北北部、東北地區東部、江南東部等地氣溫下降14℃，局部超過18℃。而寒流也如預警一樣，如期而至。

「其實我們出發前就已經注意到寒流要來的消息，但是機票住宿都是10多天前就預訂好的不可能改期，加上我們本來想著去哈爾濱就是感受冬天的，聽說要降溫還挺興奮。」在北京工作的黃先生1月21日農曆除夕晚上落地哈爾濱，他們一家三口帶上了家裡平時去滑雪時穿的最厚的衣服。「落地前機場廣播說哈爾濱氣溫是-30℃，空乘人員說出這個數字後，機艙裡發出一陣不小的驚嘆聲。」

1月25日，黃先生表示，雖然自己也是北方人，但是在連續四五天最低氣溫都在-30℃徘徊的哈爾濱，還是感覺到了冬天的凜冽。「這邊室內暖氣其實很好，在房間里可以穿短袖，但是外邊真的很冷。第一天我們去了中央大街和聖索菲亞大教堂，剛玩了半天我們一家就感覺身上穿的衣服不夠，尤其是手和臉，感覺特別冰。中午跑去附近的商場吃飯，主要也是為了取暖。」

在商場裡，黃先生一家三口各自買了一件新的加厚羽絨服，「店員和我們說今年冬天確實比平時要冷一些，不少顧客都是外地過來玩的，也是發現自己帶的衣服不夠厚，來這裡現買羽絨服。」

據《哈爾濱日報》1月24日報導，近兩日內，哈爾濱第五醫院燒傷科門診接診凍傷患者20餘名，凍傷處普遍位於耳朵、手指、腳趾。

相比於哈爾濱，黑龍江漠河的溫度更低，今年春節，一度出現了-50℃的低溫。

「耽誤了兩三年，今年終於見到遊客了，別說是他們，我們也好多年沒見到這麼低的溫度。」1月25日，在漠河北極村經營一家民宿的龔女士表示，整體來說漠河今年遊客數量還好，能夠接待得過來，最近幾天還有空房可以預訂。

龔女士說，確實有遊客低估了漠河的低溫。「之前有一個從福州來的遊客，只穿了一件抓絨和羽絨服，來了之後幾乎沒出門，後來還是我們借給她一件大衣，開著車帶她出去轉了一圈。」

除了極寒的東北、西北地區，寒流也在大陸全國多地發展，帶給各地旅行者不小的影響。據大陸中央氣象台1月25日消息，1月24日早晨，降溫的重心仍然集中在長江以北，包括西北地區東部、華北、黃淮東部、江淮東部等地不少地方降溫超過10℃，局地超過15℃。長春、瀋陽、呼和浩特、太原、北京、天津、石家莊、西安、蘭州、銀川、西寧、烏魯木齊、濟南13個城市迎來今冬以來氣溫新低。

山東泰山景區管委會1月24日發佈景區公告，提醒遊客注意防範寒潮。公告稱，受本輪寒流降雪影響，泰山山頂溫度達到-22℃，部分道路積雪積冰。經除雪除冰，紅門遊覽路（徒步）正常開放，天外村遊覽路（乘車）已經恢復通車，中天門索道正常運營中。

該公告提醒，天氣寒冷、結冰路滑，為確保身體健康和遊覽安全，建議已經完成近期「0元門票」預約的遊客可先退票，寒潮過後重新預約進山。

報導稱，此前的1月20日，泰山景區管委會發佈了泰山景區在春節期間免費開放的政策稱，按照上級關於全省國有A級旅遊景區免首道門票的部署，1月21日至3月31日泰山景區（含岱廟）將免門票開放。對於可能出現的人流量較大的情況，泰山景區也做出了相關的預案，提出按照「預留空間、確保安全」的原則，繼續執行「限量、預約、錯峰」的要求，如當日已預約遊客數量達到最大承載量、瞬時最大承載量的閾值，景區將立即暫停當日線上、線下的入園預約。為確保旅遊安全，已成功預約的遊客正常安檢入園，未成功預約的遊客請擇日進山。

和泰山一樣，黃山景區在春節期間也遭遇了遊客集中和低溫重疊的情況。據黃山景區官網的信息顯示，1月24日，黃山風景區接待遊客34385人，創2018年以來春節假期單日接待量新高。1月25日上午，黃山景區發佈消息稱，1月26日黃山景區門票預約數量已滿，已停止預約。

與大客流重疊的還有此次低溫天氣。據黃山景區氣象預報，近2日氣溫都在-10℃左右。景區提醒，已成功預約門票的遊客，需提前做好防寒保暖防滑措施。

宋女士是浙江杭州人，1月23日晚上自駕抵達黃山腳下，在黃山下住了一晚後，1月24日早晨8點來到黃山玉屏換乘中心。「想到了春節會人多，但是還是沒想到人會這麼多，光進入景區就等了將近2個小時。」宋女士說，自己後來想想是趕上高峰了，工作人員說如果早晨能早點起，7點之前來排隊就會好很多。

宋女士選擇的爬山路線是玉屏徒步上山，再從雲谷索道下山。相對幸運的是，宋女士選擇的這條線路除了在進山時及下山等待索道時排隊時間較久外，整個路線還算暢通。「這幾天黃山氣溫很低，等待的時候我一直跺腳、活動身體，確實太冷了。」

針對很多遊客遭遇的在黃山景區內排隊數小時的情況，1月25日，黃山風景區管委會一位工作人員表示，並不是景區內所有區域都出現這種情況，主要還是集中在玉屏等幾個道路相對狹窄的地段。該工作人員表示：「大家在線路設計的時候，要盡量避開高峰、避開擁擠路段，尤其是這段時間山上積雪比較厚，遊客行走都比較慢，容易出現擁堵的情況。」

蘭州的楊先生今年春節的旅途也不太順利，他選擇大年初一自駕前往西安旅遊，但是到了之後，原本計劃的六七個景點他只去了兩個，「陝西歷史博物館門票沒有約上，回民街和大唐不夜城我們在門口看了一眼，人實在太多，我們帶著孩子，怕孩子走丟就沒有進去。」

針對低溫情況下出現的擁堵等情況，各地景區也在不斷調整各自的方案，進行疏導。

1月25日，黃山風景區管委會發佈「遠端截流分流措施」稱，鑒於黃山風景區光明頂前往玉屏樓迎客松方向有效遊覽空間狹窄、客流容量較小，為確保遊覽安全順暢，決定在25日下午2點左右開始在光明頂處實施截流分流管控措施，請廣大遊客自覺服從景區管理，調整遊覽線路，不要選擇從光明頂往玉屏樓迎客松方向下山（耗時較長），建議到北海景區遊覽後改乘雲谷索道下山。

該通知同時表示，黃山四季都是美景，歡迎大家錯峰來遊覽。

目前，此次寒流開始和春節長假一起進入尾聲。據大陸中央氣象台1月25日發佈的消息稱，1月27日將有新一股冷空氣登場再降溫，但這股冷空氣強度較弱，影響時間不長，月底前後中國大部地區氣溫將較常年同期偏高，其中華北平原一帶最高氣溫能達到10℃上下，江南等地超過15℃。

陝西省社會科學院文化旅遊研究中心主任研究員張燕表示，「現在很多景區會出現遊客扎堆的情況，再遇上寒潮、小長假等因素，對景區來說是一個比較大的考驗。」面對這種情況，當地政府和景區需要及時發佈人流、路線信息，以及時分流疏散遊客，「對很多遊客來說，好不容易來到一個地方，還是希望能夠盡興而歸的，所以對於一些大的、接待能力有限的景區來說，可以進一步開發周邊的旅遊線路，以便讓景區能夠承載更多的遊客，讓大家有更好的旅行體驗。」

張燕同時表示，對於遊客來說，盡量要在出行前瞭解目的地的天氣、人流量、最佳路線等相關信息，盡可能做到錯峰出行，一方面可以保證自己在當地的住宿餐飲價格更合適，另一方面也能夠得到較好的旅遊體驗。