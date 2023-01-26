高雄昨日蕭姓雙胞胎兄弟因室內抽菸問題起衝突，樓上母親下樓勸架，不慎滑倒撞到頭，經送醫無大礙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄48歲蕭姓雙胞胎兄弟，昨日在家飲酒聊天，雙方因室內是否能抽菸發生口角，隨後開始互毆，弟弟左手掌遭玻璃割傷，樓上的母親聞動靜後下樓勸阻，不慎滑倒致頭部撞擊受傷，隨後兄弟倆通報119，將母、弟弟送醫，所幸無大礙；後續警方依規定通報社會局，若涉及社會秩序維護法，兄弟倆將面臨1萬8000元以下罰鍰。

昨日晚間9時28分許，三民區一對蕭姓雙胞胎兄弟，在家喝酒聊天，哥哥此時提議是否能抽菸，但弟弟堅決反對，雙方在室內是否能抽菸討論口氣愈來愈差，加上酒精的催化下，發生口角爭執，進而發生肢體衝突，而弟弟的左手掌遭到玻璃割傷流血。

當時兄弟倆打架動靜，驚動了在樓上休息的蕭母，蕭母見狀立即衝下樓去制止，但不慎腳滑在地，頭部受到撞擊，造成皮肉傷，兄弟倆見狀也停手，趕緊播打119求助。

三民二分局陽明派出所警方獲報前往現場，救護人員檢視並包紮蕭母和弟弟傷勢，後，兩人隨即送往醫院治療。警方到場處理後，依家暴逕行通報社會局；另外雙方雖不提告，若有涉及社會秩序維護法87條部分，將處新台幣1萬8000元以下罰鍰。

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